Cambistas que usavam robôs para comprar ingressos entram na mira da polícia em Cotia

A Polícia Civil de São Paulo realizou, na manhã desta terça-feira (13), uma operação contra um esquema de cambismo digital que tinha como alvo a compra e a revenda irregular de ingressos para partidas de futebol. Cotia esteve entre as cidades onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, ao lado da capital paulista, Bragança Paulista, Jundiaí e Osasco.



Esquema prejudicava torcedores



De acordo com as autoridades, o grupo seria responsável por grande parte da compra e da comercialização irregular dos ingressos. A suspeita é de que as entradas fossem adquiridas de forma irregular para revenda, prejudicando torcedores que tentavam comprá-las pelos canais oficiais.



A operação teve como objetivo reunir provas sobre o funcionamento do esquema e a participação dos investigados.

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) e teve 15 alvos.Segundo a polícia, os investigados usavam robôs para comprar grandes quantidades de ingressos e também recorriam indevidamente a cadastros de terceiros vinculados aos sistemas de reconhecimento facial instalados nos estádios.