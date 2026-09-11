VÍDEO: Caminhão betoneira derruba concreto ao tentar subir rua ao lado do Fórum de Cotia

Vídeo feito por um motorista que passava pelo local mostra o momento em que o veículo perde força na subida e concreto se espalha pela via

Imagem enviada ao Cotia & Cia

Um caminhão betoneira derrubou concreto na tarde desta sexta-feira (11) enquanto tentava subir a Rua Topázio, ao lado do Fórum de Cotia, na região central do município. O momento foi registrado em vídeo por um motorista que passava pelo local.







Nas imagens, que foram enviadas com exclusividade ao Cotia & Cia, é possível ver o caminhão tentando vencer a subida da via. O veículo, porém, não consegue avançar e começa a descer novamente. Durante a manobra, parte do concreto transportado pela betoneira é derramada e se espalha pela rua.O registro mostra a movimentação do caminhão e o material sendo deixado sobre o asfalto.Segundo o motorista que fez as imagens, após o incidente, o condutor do caminhão conseguiu novamente subir a via e deixou o local.Veja o vídeo abaixo: