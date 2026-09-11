Morador flagra roubo de moto durante abordagem a casal em Itapevi; veja o vídeo

Ao Cotia & Cia, uma testemunha relatou que tudo aconteceu rapidamente e que os criminosos teriam chegado em outra motocicleta antes de abordar o casal

Imagens concedidas ao Cotia & Cia

Um morador registrou com o celular o momento em que uma motocicleta é roubada durante uma abordagem a um casal na noite desta quarta-feira (10), em Itapevi.



O crime ocorreu por volta das 19h30, na Rua Roque Alves Mendes, no Jardim Rosemary.



As imagens mostram parte da ação e a movimentação de motocicletas e pessoas no local. Segundo o relato de uma testemunha ouvida pelo Cotia & Cia, tudo aconteceu rapidamente e os criminosos teriam chegado em outra motocicleta antes de abordar o casal.



De acordo com a testemunha que registrou parte da ocorrência, os suspeitos estavam armados.



“Foi tudo muito rápido. A abordagem foi com arma. Foi o que deu para filmar”, relatou.



Ainda segundo a testemunha, durante a ação houve gritos de socorro. Os criminosos não teriam retirado os capacetes, o que dificultou a identificação.









A motocicleta roubada seria uma 160 preta, segundo o relato. A testemunha informou ainda que, devido à distância do local onde estava, não conseguiu visualizar a placa do veículo.



O Cotia & Cia entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para confirmar o registro da ocorrência e obter informações sobre a investigação, possíveis prisões e a localização da motocicleta.



A reportagem será atualizada assim que houver manifestação oficial.