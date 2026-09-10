Cotia suspende aulas da rede municipal nesta sexta-feira devido ao alerta de chuvas

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia suspendeu as aulas da rede municipal de ensino nesta sexta-feira (11) devido às condições climáticas previstas para a região.

A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Educação após um alerta emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo sobre a possibilidade de condições meteorológicas adversas e situações de risco.Segundo a Prefeitura, a medida tem caráter preventivo e busca preservar a segurança de estudantes, profissionais da educação e demais integrantes da comunidade escolar.