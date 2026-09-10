Cotia suspende aulas da rede municipal nesta sexta-feira devido ao alerta de chuvas

Medida preventiva foi adotada após alerta da Defesa Civil sobre condições meteorológicas adversas e possíveis situações de risco
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Prefeitura de Cotia suspendeu as aulas da rede municipal de ensino nesta sexta-feira (11) devido às condições climáticas previstas para a região.
A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Educação após um alerta emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo sobre a possibilidade de condições meteorológicas adversas e situações de risco.
Segundo a Prefeitura, a medida tem caráter preventivo e busca preservar a segurança de estudantes, profissionais da educação e demais integrantes da comunidade escolar.
O município também considera os possíveis riscos nos deslocamentos até as unidades de ensino e no retorno dos alunos para suas residências.
A Secretaria Municipal de Educação informou ainda que continuará acompanhando as orientações da Defesa Civil e de outros órgãos competentes. Caso sejam necessárias novas medidas, a comunidade escolar será comunicada pelos canais oficiais.
A pasta orienta pais, responsáveis, estudantes e profissionais da educação a permanecerem atentos às recomendações das autoridades diante das condições climáticas.
A Secretaria Municipal de Educação informou ainda que continuará acompanhando as orientações da Defesa Civil e de outros órgãos competentes. Caso sejam necessárias novas medidas, a comunidade escolar será comunicada pelos canais oficiais.
A pasta orienta pais, responsáveis, estudantes e profissionais da educação a permanecerem atentos às recomendações das autoridades diante das condições climáticas.