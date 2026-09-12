Cotia registrou maior acumulado de chuva das últimas 24h do Estado de SP

Segundo Governo do Estado foram registrados 80mm; Defesa Civil de Cotia não informou quantidade de ocorrências na cidade.
|Ilustração gerada por Inteligência Artificial.
A forte e constante chuva que atingiu Cotia na madrugada desse sábado (12), trouxe estragos para vários pontos da cidade. Apesar da Defesa Civil de Cotia ainda não ter divulgado informações sobre as ocorrências, foram registrados alagamentos em pelo menos três locais: Na região da Água Espraiada e Pununduva em Caucaia do Alto, e Jd. Isis. Além disso um muro caiu sobre a Arena Stela Maris.
Segundo informações do governo do estado, nas últimas 24 horas, foram registrados acumulados expressivos de chuva em todo o estado. Os maiores volumes, coletados às 5h deste sábado, foram de 80 mm em Cotia e Diadema, 78 mm em Santana de Parnaíba, 77 mm em São Paulo, 75 mm em Embu-Guaçu, 71 mm em Santo André e 70 mm em Itapecerica da Serra e Cabreúva.
Por volta das 23:30 desta sexta-feira (11) a enviou alerta via Cell Broadcast para celulares de Cotia para informar sobre a chegada da forte chuva.
Durante a ocorrência de tempestades, a Defesa Civil recomenda:
* procurar abrigo em local seguro;
* evitar áreas abertas, árvores, postes e estruturas metálicas;
* afastar-se de coberturas, placas e estruturas vulneráveis durante rajadas fortes;
* em caso de granizo, permanecer em local coberto e protegido, afastado de janelas;
* não atravessar áreas alagadas ou com correnteza;
* acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil.
Segundo informações do governo do estado, nas últimas 24 horas, foram registrados acumulados expressivos de chuva em todo o estado. Os maiores volumes, coletados às 5h deste sábado, foram de 80 mm em Cotia e Diadema, 78 mm em Santana de Parnaíba, 77 mm em São Paulo, 75 mm em Embu-Guaçu, 71 mm em Santo André e 70 mm em Itapecerica da Serra e Cabreúva.
Por volta das 23:30 desta sexta-feira (11) a enviou alerta via Cell Broadcast para celulares de Cotia para informar sobre a chegada da forte chuva.
Durante a ocorrência de tempestades, a Defesa Civil recomenda:
* procurar abrigo em local seguro;
* evitar áreas abertas, árvores, postes e estruturas metálicas;
* afastar-se de coberturas, placas e estruturas vulneráveis durante rajadas fortes;
* em caso de granizo, permanecer em local coberto e protegido, afastado de janelas;
* não atravessar áreas alagadas ou com correnteza;
* acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil.