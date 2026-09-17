Mortes de motociclistas sobem 15,8% em Cotia, aponta Infosiga

Dados do Infosiga mostram que motociclistas representam cerca de 85% das mortes registradas no trânsito da cidade; Raposo Tavares aparece como a via com maior número de óbitos

Foto: Artesp

Cotia registrou 26 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados do Infosiga. Desse total, 22 vítimas eram motociclistas, número que representa um aumento de 15,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os motociclistas respondem, portanto, por aproximadamente 85% de todas as mortes no trânsito registradas no município nos oito primeiros meses do ano.O cenário chama atenção principalmente pelo peso das ocorrências envolvendo motos no total de vítimas fatais. Os dados mostram que, apesar de o número geral de mortes exigir atenção, o crescimento entre motociclistas é um dos principais pontos observados no levantamento.O ranking do Infosiga, considerando o período de setembro de 2025 a agosto de 2026, aponta a SP-270 (Rodovia Raposo Tavares) como a via com maior número de óbitos registrados em Cotia: foram 20 mortes no período.Na sequência aparecem a SP-250 (Bunjiro Nakao), com quatro óbitos; a SP-029 (Estrada da Roselândia), com dois; e a estrada do Caputera, com dois.O levantamento também registra ocorrências fatais em outras vias importantes do município, como Estrada do Morro Grande e Estrada de Caucaia do Alto.