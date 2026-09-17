Mortes de motociclistas sobem 15,8% em Cotia, aponta Infosiga

Dados do Infosiga mostram que motociclistas representam cerca de 85% das mortes registradas no trânsito da cidade; Raposo Tavares aparece como a via com maior número de óbitos
|Foto: Artesp
Cotia registrou 26 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados do Infosiga. Desse total, 22 vítimas eram motociclistas, número que representa um aumento de 15,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os motociclistas respondem, portanto, por aproximadamente 85% de todas as mortes no trânsito registradas no município nos oito primeiros meses do ano.
O cenário chama atenção principalmente pelo peso das ocorrências envolvendo motos no total de vítimas fatais. Os dados mostram que, apesar de o número geral de mortes exigir atenção, o crescimento entre motociclistas é um dos principais pontos observados no levantamento.
Raposo Tavares concentra maior número de mortes
O ranking do Infosiga, considerando o período de setembro de 2025 a agosto de 2026, aponta a SP-270 (Rodovia Raposo Tavares) como a via com maior número de óbitos registrados em Cotia: foram 20 mortes no período.
Na sequência aparecem a SP-250 (Bunjiro Nakao), com quatro óbitos; a SP-029 (Estrada da Roselândia), com dois; e a estrada do Caputera, com dois.
O levantamento também registra ocorrências fatais em outras vias importantes do município, como Estrada do Morro Grande e Estrada de Caucaia do Alto.