Após alagamentos, Cotia suspende aulas da rede municipal na manhã de segunda-feira

A Prefeitura de Cotia suspendeu as aulas da rede municipal de ensino no período da manhã da próxima segunda-feira (14).





A medida foi anunciada após as fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias e provocaram alagamentos e transtornos em diferentes pontos do município.





A suspensão será válida somente para o período da manhã. As aulas e demais atividades previstas para o período da tarde devem ocorrer normalmente se a estrutura escolar permitir.





As equipes gestoras e demais funcionários das escolas deverão permanecer nas unidades escolares para o recebimento de insumos da merenda e para os serviços de limpeza e organização dos prédios.





Situação das escolas será avaliada:





De acordo com um comunicado enviado pela Secretaria Municipal de Educação aos diretores, as condições de cada unidade escolar deverão ser informadas aos supervisores durante a manhã de segunda-feira.





A partir dessa avaliação, será feito o alinhamento sobre a conduta a ser adotada no período da tarde, considerando as condições dos prédios escolares.





Os auxiliares de classe deverão permanecer à disposição da equipe gestora durante a tarde, caso seja necessário o cumprimento da jornada de trabalho.





A Secretaria orientou ainda que qualquer ocorrência relacionada às condições das escolas seja comunicada aos supervisores, inclusive durante o fim de semana. Os profissionais estarão disponíveis para orientar as equipes diante de eventuais situações provocadas pelas chuvas.





Chuva forte provoca transtornos em Cotia





Cotia registrou chuva intensa entre a noite de sexta-feira (11) e a madrugada de sábado (12), com alagamentos em diferentes pontos da cidade.





Segundo dados do Governo do Estado, foram registrados 80 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.





A previsão do tempo indica possibilidade de chuva também na segunda-feira (14), com acumulado que pode chegar a 28 milímetros e temperaturas entre 14°C e 16°C.