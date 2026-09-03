Trechos da Raposo e Bunjiro terão obras durante o Feriado de 7 de Setembro

Intervenções permanecem em diferentes pontos das rodovias da região, com possibilidade de Pare e Siga, desvios e estreitamento de pista durante o feriadão

Rodovia Bunjiro Nakao. Foto: Google Street Views

Motoristas que pretendem pegar a estrada durante o feriado prolongado de 7 de Setembro devem ficar atentos aos trechos que permanecem com obras nas rodovias que ligam Cotia e cidades da região ao interior paulista.



Os principais pontos de atenção estão na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na Bunjiro Nakao/Nestor Fogaça (SP-250) e em outras rodovias administradas pela Motiva Sorocabana.



Raposo Tavares tem quatro pontos de atenção



Na Raposo Tavares, há intervenções em pelo menos quatro trechos.



Em São Roque, no km 46, são realizadas obras de adequação viária.



Entre os km 71 e 74, em Alumínio, ocorre a implantação de um sistema de pesagem eletrônica em movimento (HS-WIM). No local, há desvio de tráfego da pista leste para a oeste.



Já no km 79, em Sorocaba, são executadas obras de adequação viária no sentido da capital.



Outro ponto de atenção fica no km 111, em Araçoiaba da Serra, também com obras de adequação viária.



A recomendação para quem passar pelos locais é reduzir a velocidade e obedecer à sinalização implantada pela concessionária.



Bunjiro Nakao tem obras de duplicação entre Vargem Grande Paulista e Ibiúna



Um dos trechos que merece maior atenção de quem circula pela região é a SP-250, entre Vargem Grande Paulista e Ibiúna.



As obras de duplicação ocorrem entre os km 45 e 68. Durante a execução dos serviços, os motoristas podem encontrar operações Pare e Siga, desvios e interdições pontuais de faixas.



O trecho é utilizado por moradores e motoristas que seguem em direção a Ibiúna e outras cidades do interior, além de funcionar como importante ligação com a região de Cotia.



Na mesma rodovia, no km 136, em Pilar do Sul, está em implantação uma nova base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). A intervenção provoca bloqueio do acostamento e estreitamento da pista.



Obras terão programação reduzida durante o feriado



Para tentar manter a fluidez do tráfego, a Motiva Sorocabana informou que a execução de obras terá programação restrita durante o feriado.



A restrição começa na sexta-feira (4), das 12h às 23h59, e continua no sábado (5), das 0h às 18h.



No domingo (6), as atividades poderão ser realizadas conforme o plano de ocupação. Já na segunda-feira (7), a restrição será das 6h às 23h59, seguindo até terça-feira (8), das 0h às 5h.



Mesmo com a redução das intervenções programadas, os serviços emergenciais poderão ser realizados.



Castello Branco também terá obras suspensas em horários de maior movimento



Na área administrada pela Ecovias Raposo Castello, a execução de obras, os serviços de conservação de rotina e a movimentação de cargas especiais na Castello Branco terão programação restrita a partir das 15h de sexta-feira (4).



A programação normal será retomada na terça-feira (8), após as 6h.



Intervenções emergenciais poderão ocorrer durante o período.

Apesar da redução na programação de intervenções durante o feriado, algumas obras seguem em andamento e podem provocar estreitamento de pista, desvios e operações Pare e Siga.