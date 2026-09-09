Defesa Civil alerta para temporais e rajadas de vento em Cotia nos próximos dias

Cotia está entre as cidades que devem enfrentar instabilidades e chuva nos próximos dias. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de pancadas de chuva moderadas a fortes entre esta quarta-feira (9) e quinta-feira (10), com possibilidade de raios, rajadas de vento e granizo isolado.

Orientações à população



Diante da previsão de chuva intensa, a Defesa Civil recomenda que a população evite áreas alagadas e não tente atravessar vias com acúmulo de água.



Em caso de ventos fortes, a orientação é manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas. Moradores de áreas de encosta também devem ficar atentos a sinais de deslizamento e procurar um local seguro diante de qualquer alteração.



Motoristas devem reduzir a velocidade e aumentar a distância entre os veículos durante períodos de chuva intensa.



Os alertas meteorológicos da Defesa Civil podem ser recebidos gratuitamente por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da área de interesse para o número 40199.



Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Por fazer parte da Região Metropolitana de São Paulo, Cotia está na área com previsão de acumulados de chuva que podem chegar a 70 milímetros, além de rajadas de vento entre aproximadamente 40 km/h e 65 km/h, segundo o alerta estadual.A previsão para o município também indica uma sequência de dias chuvosos. Nesta quarta-feira (9), os termômetros devem variar entre 15°C e 21°C, com previsão de 9,2 milímetros de chuva e possibilidade de pancadas ao longo do dia e da noite.Na quinta-feira (10), a previsão aponta temperaturas entre 17°C e 22°C, com pancadas de chuva a partir do fim da manhã e durante a tarde. À noite, há previsão de temporal. O volume estimado de chuva para o dia é de 20,2 milímetros.A instabilidade deve continuar na sexta-feira (11), quando a previsão indica chuva passageira e temperaturas entre 18°C e 26°C, além da possibilidade de rajadas de vento mais intensas. Para o sábado (12), são esperadas novas pancadas e temporais, enquanto o domingo (13) deve permanecer chuvoso.