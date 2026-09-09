Cachorro caramelo é acolhido após atropelamento e vira “funcionário” de posto em Vargem Grande

Acolhido após aparecer ferido no estabelecimento, Cleitinho ganhou casinha, uniforme, crachá e conquistou funcionários, clientes e milhares de seguidores nas redes sociais

Imagens: Instagram

Em Vargem Grande Paulista, um funcionário de quatro patas chama a atenção de quem passa pelo Auto Posto Jardim Europa. De pelo caramelo, patas curtas e muita personalidade, Cleitinho deixou de ser apenas um cachorro que apareceu no local e passou a fazer parte da rotina do estabelecimento.



Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Cleitinho shell oficial 🐕🐶 (@cleitinhoshell_oficial)



Com o passar do tempo, o que começou como um gesto de solidariedade virou vínculo. Cleitinho se acostumou com o movimento do posto e ganhou espaço entre os funcionários. Hoje, tem casinha, caminha própria e até um “crachá” de gerente, uma promoção simbólica que transformou o cachorro em uma das figuras mais conhecidas do estabelecimento.



A rotina do caramelo também ganhou as redes sociais. No perfil dedicado a Cleitinho, seguidores acompanham os momentos de descanso, as interações com os funcionários e as travessuras do cachorro, que parece ter desenvolvido um talento especial para encontrar lanches e destruir a própria almofada.



O carinho não fica restrito à equipe. Clientes que frequentam o posto também passaram a acompanhar a história do animal e alguns chegam a presenteá-lo. Recentemente, uma cliente deu a Cleitinho uma nova caminha, que rapidamente virou mais um dos símbolos da vida confortável conquistada pelo cachorro. Com o passar do tempo, o que começou como um gesto de solidariedade virou vínculo. Cleitinho se acostumou com o movimento do posto e ganhou espaço entre os funcionários. Hoje, tem casinha, caminha própria e até um “crachá” de gerente, uma promoção simbólica que transformou o cachorro em uma das figuras mais conhecidas do estabelecimento.A rotina do caramelo também ganhou as redes sociais. No perfil dedicado a Cleitinho, seguidores acompanham os momentos de descanso, as interações com os funcionários e as travessuras do cachorro, que parece ter desenvolvido um talento especial para encontrar lanches e destruir a própria almofada.O carinho não fica restrito à equipe. Clientes que frequentam o posto também passaram a acompanhar a história do animal e alguns chegam a presenteá-lo. Recentemente, uma cliente deu a Cleitinho uma nova caminha, que rapidamente virou mais um dos símbolos da vida confortável conquistada pelo cachorro.

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Mobilização em momento de saúde



A relação construída no posto também ficou evidente quando Cleitinho enfrentou outro problema de saúde. No ano passado, ele apresentou ferimentos e secreção na região do rosto e precisou passar por avaliação veterinária.



Os exames apontaram uma infecção provocada pela raiz de um dente, causando inchaço e formação de pus próximo a um dos olhos. O tratamento incluiu a retirada dos dentes afetados, uso de antibióticos e cuidados durante a recuperação.



Funcionários assumiram novamente os cuidados com o animal, enquanto uma campanha de arrecadação ajudou a custear o tratamento. A mobilização contou com a participação de pessoas que já conheciam Cleitinho e de seguidores que passaram a acompanhar sua história pelas redes sociais.



Recuperado, ele voltou à rotina no posto e continuou conquistando novos fãs. A popularidade foi tanta que Cleitinho chegou a participar do programa Encontro com Patrícia Poeta, ampliando ainda mais a repercussão de sua história.





Texto com informações das redes sociais e do site Correio 24 horas

A história começou em setembro de 2024, quando o cão apareceu ferido após ser atropelado. Uma das patas foi atingida e, diante da situação, funcionários do posto decidiram ajudá-lo. O animal foi levado para atendimento veterinário e passou a receber alimentação e abrigo durante o período de recuperação.