Cotia forma 75 novos agentes da Guarda Civil Municipal nesta quinta-feira

Cerimônia será realizada no Teatro Municipal e marca a conclusão do curso de formação dos aprovados no concurso público de 2024
|Foto: Divulgação
A Secretaria de Segurança Pública de Cotia realiza, nesta quinta-feira (10), a formatura de 75 novos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). O grupo é formado por 59 homens e 16 mulheres aprovados no concurso público realizado em 2024 e que participaram do curso de formação ao longo do primeiro semestre.
Os novos guardas integram o pelotão Classe Distinta Márcia de Freitas Mizael. A cerimônia está marcada para as 16h30, no Teatro Municipal Regente Antônio Pio, no Centro de Cotia, e contará com a presença de autoridades municipais e regionais, além de familiares dos formandos.
Para concluírem a formação e assumirem as funções na Guarda Civil Municipal, os aprovados participaram de um curso baseado nas diretrizes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e na Matriz Curricular Nacional para Guardas Municipais.
A formação incluiu disciplinas teóricas e práticas relacionadas à atuação na segurança pública, como Direitos Humanos, Legislação, Primeiros Socorros, Atendimento Pré-Hospitalar Tático, técnicas de abordagem, direção defensiva, uso de equipamentos não letais, armamento, tiro e estágio prático supervisionado.
Homenagem à GCM Márcia de Freitas Mizael
O novo pelotão recebeu o nome da Guarda Civil Municipal Classe Distinta Márcia de Freitas Mizael, que atuou por 25 anos na corporação de Cotia.
Márcia faleceu na noite de 9 de setembro de 2025, vítima de um acidente de trânsito. A homenagem reconhece sua trajetória e os serviços prestados à Guarda Civil Municipal de Cotia.