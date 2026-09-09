Cotia forma 75 novos agentes da Guarda Civil Municipal nesta quinta-feira

Cerimônia será realizada no Teatro Municipal e marca a conclusão do curso de formação dos aprovados no concurso público de 2024

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A Secretaria de Segurança Pública de Cotia realiza, nesta quinta-feira (10), a formatura de 75 novos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). O grupo é formado por 59 homens e 16 mulheres aprovados no concurso público realizado em 2024 e que participaram do curso de formação ao longo do primeiro semestre.

Os novos guardas integram o pelotão Classe Distinta Márcia de Freitas Mizael. A cerimônia está marcada para as 16h30, no Teatro Municipal Regente Antônio Pio, no Centro de Cotia, e contará com a presença de autoridades municipais e regionais, além de familiares dos formandos.Para concluírem a formação e assumirem as funções na Guarda Civil Municipal, os aprovados participaram de um curso baseado nas diretrizes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e na Matriz Curricular Nacional para Guardas Municipais.A formação incluiu disciplinas teóricas e práticas relacionadas à atuação na segurança pública, como Direitos Humanos, Legislação, Primeiros Socorros, Atendimento Pré-Hospitalar Tático, técnicas de abordagem, direção defensiva, uso de equipamentos não letais, armamento, tiro e estágio prático supervisionado.