Casa Paulista contempla 88 unidades em Cotia com subsídio para a compra do primeiro imóvel

Residencial foi incluído na nova etapa do programa e terá R$ 13 mil de subsídio por unidade; iniciativa contempla 10 mil unidades em 50 municípios paulistas

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Cotia está entre os municípios contemplados pela nova etapa do programa Casa Paulista, do Governo do Estado de São Paulo.





Por meio das Cartas de Crédito Imobiliário (CCI), 88 unidades do Residencial Rafael, localizado no bairro Recanto Vista Alegre, foram incluídas na iniciativa que oferece subsídios para famílias que desejam comprar o primeiro imóvel.



No empreendimento de Cotia, o subsídio estadual será de R$ 13 mil por unidade, totalizando R$ 1,144 milhão em recursos destinados às 88 unidades contempladas.



O Residencial Rafael está localizado na Rua Nelson Raineri, 2427, no Recanto Vista Alegre, e integra a relação de mais de 140 empreendimentos selecionados nesta nova etapa do programa.



Os subsídios do Casa Paulista variam de R$ 10 mil a R$ 16 mil por unidade, de acordo com a localização do empreendimento. O benefício é destinado a famílias com renda mensal de até três salários mínimos que pretendem adquirir o primeiro imóvel em empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH).



O financiamento é realizado com recursos do FGTS, por meio da Caixa Econômica Federal. Para participar, os interessados precisam se enquadrar nos critérios do programa e ter a habilitação aprovada pela Caixa, responsável pela concessão do financiamento habitacional.



Como funciona



Os cidadãos podem consultar a relação dos empreendimentos contemplados e procurar diretamente as construtoras responsáveis para conhecer as unidades, verificar a disponibilidade e consultar as condições de financiamento e a possibilidade de utilização do subsídio.



A iniciativa busca ampliar o acesso à casa própria para famílias de menor renda, utilizando o subsídio estadual como complemento para facilitar a aquisição do imóvel.



De acordo com a SDUH, a renda média mensal das famílias atendidas pelas Cartas de Crédito Imobiliário atualmente fica entre 2 e 2,3 salários mínimos, dependendo da região do Estado. Quando considerados os financiamentos do FGTS em geral, essa média chega a 4,7 salários mínimos.



Além de estimular a construção de moradias, o programa tem como objetivo direcionar os imóveis subsidiados para famílias que efetivamente precisam desse tipo de apoio, contribuindo para a redução do déficit habitacional.



10 mil unidades em 50 municípios



Nesta nova etapa, o Casa Paulista contempla 10 mil unidades habitacionais em 50 municípios paulistas, distribuídas em mais de 140 empreendimentos.



Os projetos estão localizados em municípios da Região Metropolitana de São Paulo e das Regiões Administrativas de Araçatuba, Barretos, Bauru, Campinas, Central, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.



Ao todo, serão destinados mais de R$ 132,7 milhões em subsídios estaduais para as unidades contempladas.



Critérios para seleção



O cadastramento dos empreendimentos participantes desta etapa foi realizado entre 13 e 27 de agosto de 2026. Para participar, os empreendimentos precisavam ter contratação firmada com a Caixa Econômica Federal até 12 de agosto de 2026.



A seleção considerou critérios definidos pela SDUH, incluindo demandas municipais relacionadas à vulnerabilidade socioeconômica, indicadores habitacionais e previsão de entrega das unidades.



A relação completa dos empreendimentos contemplados pode ser consultada no site da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.