Alagamento mantém sistema Pare-Siga em trecho da Rodovia Bunjiro Nakao





As fortes chuvas registradas nos últimos dias continuam causando impactos na Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), em Cotia. Um trecho da via, na altura do km 54, permanece com problemas de alagamento e opera com alterações no tráfego nesta segunda-feira (14).

De acordo com a concessionária Motiva Sorocabana, equipes estão mobilizadas no local e o trecho opera com o sistema Pare-Siga como medida de segurança para motoristas e trabalhadores.Segundo informações do Centro de Controle Multimodal (CCM), o acúmulo de água começou após as fortes chuvas na região, atingindo inicialmente a faixa de domínio da rodovia e, posteriormente, as faixas de rolamento.A situação provocou alterações na circulação dos veículos nos últimos dias. Em uma das atualizações, a pista chegou a registrar cerca de 20 centímetros de água em um dos sentidos, enquanto o tráfego passou a operar com desvios e alterações na circulação.Equipes de operação, manutenção, conservação e técnicas seguem no local, realizando o monitoramento da situação, a sinalização da via e a orientação aos motoristas.