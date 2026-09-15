Chuvas de setembro elevam nível do Alto Cotia em 21,7%; mês já acumula quase 4 vezes a média

Setembro já acumula 295,6 mm de chuva, quase quatro vezes a média histórica para o mês

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acompanhando o período de chuvas que atinge a região. Entre 31 de agosto e 15 de setembro, o reservatório passou de 54,4% para 76,13% da capacidade, uma elevação de 21,7% na medição do sistema. O nível do Sistema Alto Cotia apresentou forte recuperação ao longo de setembro,. Entre 31 de agosto e 15 de setembro, o reservatório passou de 54,4% para 76,13% da capacidade, uma elevação de 21,7% na medição do sistema.

Com a alta, o Alto Cotia atingiu a classificação “Excelente” no acompanhamento dos níveis dos reservatórios.A recuperação ocorre em um mês marcado pelo volume expressivo de chuva. Até esta terça-feira (15), setembro já acumulou 295,6 milímetros, enquanto a média histórica para o mês é de 74,6 mm. O volume registrado até o momento é, portanto, quase quatro vezes superior à média histórica.O desempenho também representa uma recuperação em relação ao mesmo período do ano passado. Em 15 de setembro de 2025, o nível do Alto Cotia estava em 53,3% da capacidade.O reservatório tem capacidade de aproximadamente 16,5 milhões de metros cúbicos, o equivalente a 16,5 bilhões de litros de água. No dia 15 de setembro, foram registrados 12,4 mm de chuva.O Sistema Alto Cotia integra o sistema de abastecimento da Grande São Paulo e tem como principal manancial o reservatório Pedro Beicht, formado pelos rios Capivari e Cotia do Peixe.A água é captada na Represa da Graça e encaminhada para a Estação de Tratamento de Água do Morro Grande, onde passa pelo processo de tratamento antes de ser distribuída à população.O sistema produz cerca de 1,2 mil litros de água por segundo e atende aproximadamente 410 mil moradores de Cotia, Embu, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu e Vargem Grande Paulista.