Câmera flagra grupo tentando invadir condomínio durante a madrugada em Cotia

Vídeo obtido pelo Cotia & Cia mostra ao menos cinco suspeitos circulando nas proximidades antes de pularem para a área da garagem do residencial e fugirem após serem surpreendidos pelo porteiro

Imagens concedidas ao Cotia & Cia





Uma câmera de segurança registrou a movimentação de ao menos quatro suspeitos nas proximidades do condomínio Reserva Paiquerê, na região da Granja Clotilde, em Cotia, durante a madrugada desta terça-feira (22).

Segundo informações obtidas pelo, o grupo circulou pela rua e observou a área da garagem antes de tentar entrar no residencial.As imagens mostram três dos suspeitos caminhando juntos em direção ao condomínio, enquanto um quarto homem permanece do outro lado da rua. O grupo passa em frente ao local e aparenta observar a movimentação e as instalações.Na sequência, os suspeitos deixam o ponto e dão a volta no quarteirão. Pouco depois, retornam e seguem novamente em direção ao condomínio.O vídeomostra então o momento em que os suspeitos pulam uma grade e entram na área da garagem do residencial.A movimentação, porém, é percebida pelo porteiro. De acordo com as informações obtidas pelo, ele grita da portaria ao notar a entrada do grupo.Ao serem surpreendidos, os suspeitos pulam novamente a grade, desta vez em direção à rua, e fogem correndo. Toda a sequência foi registrada pelas câmeras de segurança.Segundo fontes ouvidas pelo, o episódio desta terça-feira não seria um caso isolado.Ainda de acordo com essas fontes, pelo menos outras duas ocorrências com características semelhantes teriam sido registradas na região neste ano.Não há, até o momento, informações confirmadas sobre a identidade dos suspeitos.procurou a Prefeitura de Cotia e a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) para obter informações e posicionamentos sobre o caso. Assim que houver retorno, será acrescentado nesta reportagem.