Câmera flagra grupo tentando invadir condomínio durante a madrugada em Cotia

Vídeo obtido pelo Cotia & Cia mostra ao menos cinco suspeitos circulando nas proximidades antes de pularem para a área da garagem do residencial e fugirem após serem surpreendidos pelo porteiro
|Imagens concedidas ao Cotia & Cia
Uma câmera de segurança registrou a movimentação de ao menos quatro suspeitos nas proximidades do condomínio Reserva Paiquerê, na região da Granja Clotilde, em Cotia, durante a madrugada desta terça-feira (22).
Segundo informações obtidas pelo Cotia & Cia, o grupo circulou pela rua e observou a área da garagem antes de tentar entrar no residencial.
As imagens mostram três dos suspeitos caminhando juntos em direção ao condomínio, enquanto um quarto homem permanece do outro lado da rua. O grupo passa em frente ao local e aparenta observar a movimentação e as instalações.
Na sequência, os suspeitos deixam o ponto e dão a volta no quarteirão. Pouco depois, retornam e seguem novamente em direção ao condomínio.
O vídeo (veja no final da reportagem) mostra então o momento em que os suspeitos pulam uma grade e entram na área da garagem do residencial.
A movimentação, porém, é percebida pelo porteiro. De acordo com as informações obtidas pelo Cotia & Cia, ele grita da portaria ao notar a entrada do grupo.
Ao serem surpreendidos, os suspeitos pulam novamente a grade, desta vez em direção à rua, e fogem correndo. Toda a sequência foi registrada pelas câmeras de segurança.
Moradores relatam outros casos
Segundo fontes ouvidas pelo Cotia & Cia, o episódio desta terça-feira não seria um caso isolado.
Ainda de acordo com essas fontes, pelo menos outras duas ocorrências com características semelhantes teriam sido registradas na região neste ano.
Não há, até o momento, informações confirmadas sobre a identidade dos suspeitos.
O Cotia & Cia procurou a Prefeitura de Cotia e a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) para obter informações e posicionamentos sobre o caso. Assim que houver retorno, será acrescentado nesta reportagem.