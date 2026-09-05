Bom Prato de Cotia não terá atendimento durante feriado prolongado

Unidade terá atendimento suspenso na segunda e terça-feira por conta dos feriados nacional e municipal; serviço será retomado na quarta (9)

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O Bom Prato de Cotia não funcionará na próxima segunda-feira (7) e na terça-feira (8). A suspensão do atendimento ocorre em razão dos feriados.

Na segunda-feira (7), será celebrado o feriado nacional da Independência do Brasil. Já na terça-feira (8), o município terá feriado em homenagem a Nossa Senhora de Monte Serrat.Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o atendimento na unidade será retomado normalmente na quarta-feira (9), seguindo o funcionamento habitual.