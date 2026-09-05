App antigo do TOP deixa de funcionar neste domingo; usuários devem migrar para nova plataforma

Novo aplicativo permite consultar saldo, fazer recargas, comprar bilhetes e acessar QR Codes; login e senha utilizados atualmente continuam válidos

Foto: Divulgação / Autopass





O aplicativo antigo do Cartão TOP será descontinuado a partir deste domingo (6). Com a mudança, os passageiros deverão utilizar exclusivamente o TOP – App de Transporte, nova plataforma disponibilizada pela Autopass, responsável pelo sistema de bilhetagem.



Serviço



O que muda: o aplicativo antigo do TOP será descontinuado a partir deste domingo (6).



O que o usuário precisa fazer: baixar o TOP – App de Transporte e acessar a plataforma com o mesmo login e senha utilizados no aplicativo anterior.



Onde baixar: Google Play e App Store.



Principais serviços disponíveis:

Recarga do Cartão TOP;

Consulta de saldo;

Consulta de extratos de utilização e recarga;

Compra e utilização de QR Code;

Pagamento de recargas via Pix;

Atualização de dados cadastrais;

Acesso aos QR Codes adquiridos pelos canais digitais do TOP.

Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato com os canais oficiais de atendimento da Autopass e do Cartão TOP pelo WhatsApp, no número (11) 3777-2678. Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato com os canais oficiais de atendimento da Autopass e do Cartão TOP pelo WhatsApp, no número (11) 3777-2678.

Lançado em junho deste ano, o novo aplicativo está disponível para download nas lojas Google Play e App Store. A recomendação da empresa é que os usuários façam a migração antes da desativação da versão antiga para evitar dificuldades de acesso aos serviços digitais.A mudança não exige a criação de uma nova conta. Quem já possui cadastro poderá acessar a nova plataforma utilizando o mesmo login e senha do aplicativo anterior. Os produtos e serviços vinculados à conta também permanecem disponíveis.Entre as funcionalidades oferecidas estão a consulta de saldo e extrato, recarga do Cartão TOP, compra e utilização de bilhetes por QR Code e atualização de dados cadastrais. As recargas podem ser pagas via Pix ou cartão de débito.O aplicativo também permite acessar QR Codes adquiridos por outros canais digitais da plataforma TOP, incluindo o canal oficial de compras pelo WhatsApp.Segundo a Autopass, a migração faz parte do processo de modernização dos canais digitais do TOP. A nova plataforma conta com uma estrutura tecnológica redesenhada e organiza os serviços por produtos, permitindo ao usuário acessar recursos relacionados ao Cartão TOP, benefícios de transporte e QR Codes vinculados à conta.