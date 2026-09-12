Defesa Civil renova alerta para chuva persistente e volumosa neste domingo e segunda-feira

Alerta vale para diferentes regiões do estado de SP e reforça a necessidade de atenção da população

A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para a previsão de chuva persistente e volumosa neste domingo (13) e na segunda-feira (14). Cotia, por fazer parte da Região Metropolitana de São Paulo, está entre as áreas que devem receber atenção durante o período.Segundo o alerta, também estão entre as regiões com maior atenção a Baixada Santista, o Litoral Norte, o Vale do Ribeira, Itapeva, Registro, Campinas e Sorocaba, além de Bauru, Marília, Araçatuba e Presidente Prudente.As equipes seguem mobilizadas para apoiar os municípios afetados pelas chuvas. Mais de 2.150 itens estão sendo encaminhados para auxiliar a população atingida, segundo a Defesa Civil.O órgão orienta a população a redobrar os cuidados, procurar abrigo em local seguro e evitar atravessar áreas alagadas. A recomendação também é para se afastar de árvores, postes e estruturas metálicas e não permanecer próximo a rios e encostas.Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.