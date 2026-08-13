“Vila dos Idosos”: Barueri constrói 16 casas exclusivas para moradores com 60 anos ou mais

Projeto nterá moradias térreas, espaço de convivência e três unidades adaptadas para pessoas com deficiência

Foto: Prefeitura de Barueri





A Prefeitura de Barueri está construindo um conjunto residencial exclusivo para pessoas com 60 anos ou mais no Jardim Paulista, região do Votupoca. Batizado de Vila dos Idosos, o projeto terá 16 casas e tem entrega prevista para novembro.

O residencial está sendo construído em um terreno de 2,7 mil metros quadrados e foi planejado para oferecer mais segurança, acessibilidade e autonomia aos futuros moradores.Cada casa terá 48 metros quadrados, com dois dormitórios, banheiro, área de serviço e sala e cozinha integradas. Todas as unidades serão térreas e não terão escadas.Do total, três casas serão adaptadas para pessoas com deficiência.Além das moradias, o espaço contará com uma área comum de convivência, com bancos, iluminação e circulação acessível, destinada ao lazer e à integração dos moradores.Segundo a Prefeitura, a iniciativa busca atender parte das dificuldades habitacionais enfrentadas pela população idosa.Os futuros moradores serão sorteados entre pessoas já cadastradas no programa de aluguel social da Secretaria da Habitação de Barueri (Sehab).A administração municipal afirma que o projeto é uma iniciativa inédita entre os municípios da região metropolitana Oeste de São Paulo.