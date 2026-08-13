Assaí oferece 35 vagas de emprego nas duas unidades de Cotia; veja como se candidatar

Neto Rossi

Oportunidades são para diferentes funções, incluindo operador de loja, operador de caixa, açougueiro e auxiliar de cozinha

Foto: Divulgação 

A rede de atacarejo Assaí Atacadista está com 35 vagas de emprego abertas em Cotia, distribuídas nas duas unidades da cidade.

Do total, 23 oportunidades são para a unidade do Centro e outras 12 para a loja localizada no Jardim Torino.

Entre as funções com oportunidades estão operador de loja, operador de caixa, açougueiro, auxiliar de cozinha e auxiliar de manutenção, entre outras posições.

Como se candidatar

Os interessados devem acessar a plataforma de recrutamento do Assaí, selecionar a vaga desejada e realizar o cadastro com os dados solicitados (VEJA AQUI). 

As exigências podem variar de acordo com a função. Os candidatos devem conferir os requisitos específicos de cada oportunidade no momento da inscrição.

O processo seletivo pode contar com etapas presenciais e on-line. Os benefícios e demais condições também variam conforme o cargo.

As vagas estão sujeitas a alterações ou preenchimento conforme o andamento dos processos seletivos.

📌 Assaí Centro: 23 vagas
📌 Assaí Jardim Torino: 12 vagas
📊 Total: 35 oportunidades

Como se candidatar: acesse a página de oportunidades do Assaí e pesquise pelas vagas disponíveis em Cotia.
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