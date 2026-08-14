Vereador de Embu das Artes relata agressão e ameaça com arma durante assembleia de catadores

Abidan Henrique da Silva afirma ter levado soco e chute; segundo boletim de ocorrência, outro homem teria ameaçado trabalhadores com uma arma de fogo

Foto: Redes sociais





O vereador e pré-candidato a deputado estadual Abidan Henrique da Silva (PSB) registrou um boletim de ocorrência nesta quinta-feira (13) após relatar ter sido agredido durante uma assembleia de catadores de materiais recicláveis, realizada no Jardim Tomé, em Embu das Artes.





Texto com informações da coluna de Vinicius Passarelli, do Metrópoles

Segundo o relato apresentado à polícia, o parlamentar acompanhava a assembleia por volta das 5h30 quando dois homens se aproximaram e passaram a questionar, em tom ameaçador, a razão de sua presença no local. Ainda de acordo com Abidan, os indivíduos disseram que ele deveria deixar o local e parar de fiscalizar a Prefeitura.Na sequência, um dos homens teria dado um soco no rosto do vereador e um chute em sua perna esquerda. Abidan afirmou aos policiais que não ficou com lesões aparentes.Trabalhadores que participavam da assembleia teriam presenciado a situação e tentado intervir. Os dois suspeitos correram, sendo que um conseguiu fugir e o outro foi contido pelos catadores.Ainda conforme o boletim de ocorrência, um carro se aproximou do grupo durante a confusão. O motorista teria mostrado uma arma de fogo e feito ameaças contra os trabalhadores. Após o episódio, os catadores liberaram o homem que havia sido contido, e os envolvidos deixaram o local no veículo.O caso foi relatado pelo colunista Vinicius Passarelli, do Metrópoles, que informou que os envolvidos ainda não haviam sido identificados.Em declaração enviada a assessores, Abidan afirmou que a Polícia Civil investiga a identidade dos suspeitos. Segundo ele, o veículo utilizado na fuga estava registrado em nome de uma mulher, que teria informado ter vendido o carro para uma concessionária. A investigação busca descobrir quem adquiriu o veículo posteriormente.A deputada federal Tabata Amaral também se manifestou sobre o caso. Em nota, ela repudiou a agressão e defendeu uma investigação completa. Para a parlamentar, divergências políticas não justificam agressões ou intimidações.A Secretaria da Segurança Pública confirmou o registro da ocorrência e informou que o caso foi registrado na Delegacia de Embu das Artes como vias de fato e ameaça. A pasta afirmou que diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer o que aconteceu.