Vereador de Embu das Artes relata agressão e ameaça com arma durante assembleia de catadores

Abidan Henrique da Silva afirma ter levado soco e chute; segundo boletim de ocorrência, outro homem teria ameaçado trabalhadores com uma arma de fogo
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O vereador e pré-candidato a deputado estadual Abidan Henrique da Silva (PSB) registrou um boletim de ocorrência nesta quinta-feira (13) após relatar ter sido agredido durante uma assembleia de catadores de materiais recicláveis, realizada no Jardim Tomé, em Embu das Artes.
Segundo o relato apresentado à polícia, o parlamentar acompanhava a assembleia por volta das 5h30 quando dois homens se aproximaram e passaram a questionar, em tom ameaçador, a razão de sua presença no local. Ainda de acordo com Abidan, os indivíduos disseram que ele deveria deixar o local e parar de fiscalizar a Prefeitura.
Na sequência, um dos homens teria dado um soco no rosto do vereador e um chute em sua perna esquerda. Abidan afirmou aos policiais que não ficou com lesões aparentes.
Trabalhadores que participavam da assembleia teriam presenciado a situação e tentado intervir. Os dois suspeitos correram, sendo que um conseguiu fugir e o outro foi contido pelos catadores.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, um carro se aproximou do grupo durante a confusão. O motorista teria mostrado uma arma de fogo e feito ameaças contra os trabalhadores. Após o episódio, os catadores liberaram o homem que havia sido contido, e os envolvidos deixaram o local no veículo.
O caso foi relatado pelo colunista Vinicius Passarelli, do Metrópoles, que informou que os envolvidos ainda não haviam sido identificados.
Em declaração enviada a assessores, Abidan afirmou que a Polícia Civil investiga a identidade dos suspeitos. Segundo ele, o veículo utilizado na fuga estava registrado em nome de uma mulher, que teria informado ter vendido o carro para uma concessionária. A investigação busca descobrir quem adquiriu o veículo posteriormente.
A deputada federal Tabata Amaral também se manifestou sobre o caso. Em nota, ela repudiou a agressão e defendeu uma investigação completa. Para a parlamentar, divergências políticas não justificam agressões ou intimidações.
A Secretaria da Segurança Pública confirmou o registro da ocorrência e informou que o caso foi registrado na Delegacia de Embu das Artes como vias de fato e ameaça. A pasta afirmou que diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer o que aconteceu.
Texto com informações da coluna de Vinicius Passarelli, do Metrópoles