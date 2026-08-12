Projeto amplia porte de arma para guardas municipais e cria novas garantias para categoria

Proposta também prevê porte nacional para aposentados, fundos municipais de segurança e carteira funcional para inativos

Foto: Juliano Barbosa

Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados pretende ampliar as garantias funcionais dos guardas municipais, incluindo os profissionais aposentados. Entre as principais medidas está a previsão de porte de arma de fogo em todo o território nacional para integrantes ativos e inativos das corporações, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos pela legislação federal.



Porte de arma com validade nacional



O projeto prevê que guardas municipais, tanto da ativa quanto aposentados, possam ter porte funcional de arma de fogo válido em todo o país, independentemente do município ou estado de origem.



A proposta também autoriza o chamado acautelamento da arma institucional, permitindo que o agente aposentado possa manter sob sua guarda a arma utilizada durante o período em atividade, desde que sejam atendidas as exigências previstas na legislação federal.



Na justificativa, o deputado argumenta que a restrição territorial do porte não seria compatível com a atuação de organizações criminosas, que ultrapassam os limites municipais. Segundo ele, guardas também podem continuar sujeitos a represálias depois da aposentadoria em razão das funções exercidas durante a carreira.



Mudanças na estrutura de segurança dos municípios



O texto determina que municípios que possuam guarda municipal mantenham uma secretaria ou órgão responsável pela política municipal de segurança pública.



A direção deverá ser exercida, preferencialmente, por um integrante da própria guarda pertencente à classe mais elevada da carreira.



O projeto também impede a criação de departamentos, coordenadorias, programas ou estruturas administrativas destinadas a desempenhar atribuições típicas de policiamento preventivo municipal em concorrência com a guarda.



Órgãos de planejamento, assessoramento e apoio poderão continuar existindo, desde que não exerçam atividades operacionais próprias da corporação.



Segundo o autor, a medida busca evitar a sobreposição de funções e o enfraquecimento institucional das guardas municipais.



Fundo Municipal de Segurança Pública



Outra medida prevista é a criação obrigatória de um Fundo Municipal de Segurança Pública nos municípios que possuem guarda municipal.



Os recursos poderão ser utilizados para a compra de armamentos, munições, viaturas, equipamentos de proteção, tecnologias e sistemas de inteligência, além de capacitação, treinamento e modernização das corporações.



O fundo poderá receber recursos do orçamento municipal, transferências da União e dos estados, valores do Fundo Nacional de Segurança Pública, convênios, doações e receitas de aplicações financeiras.



Pelo projeto, o dinheiro deverá ser destinado exclusivamente a ações de segurança pública municipal, com prioridade para aparelhamento, capacitação, valorização profissional, inteligência, tecnologia e fortalecimento das guardas.



Carteira funcional para aposentados



O PL também cria uma carteira funcional específica para guardas municipais aposentados.



O documento deverá reunir informações como identificação do servidor, registro funcional, cargo ocupado, datas de ingresso e aposentadoria e fotografia.



A carteira servirá para comprovar a condição funcional e preservar o vínculo do aposentado com a instituição.



O projeto, no entanto, deixa claro que a emissão da carteira não dará automaticamente direito ao porte de arma, que continuará condicionado ao cumprimento das exigências previstas na legislação federal.



Garantias semelhantes às de carreiras policiais



A proposta ainda prevê que os integrantes das guardas municipais tenham acesso a garantias funcionais semelhantes às existentes em carreiras policiais, quando forem compatíveis com as atribuições legais e constitucionais das corporações.



Entre os princípios que seriam incorporados ao Estatuto Geral das Guardas Municipais estão a valorização permanente da carreira, o reconhecimento do risco da atividade e a proteção da vida, da integridade física e da segurança jurídica dos servidores ativos e aposentados.



Na justificativa, Delegado da Cunha afirma que as guardas municipais ampliaram sua participação na segurança pública e passaram a atuar de forma integrada com outros órgãos do Sistema Único de Segurança Pública.



O deputado defende que a ampliação das responsabilidades das corporações seja acompanhada também pelo fortalecimento das garantias institucionais oferecidas aos guardas municipais.



O PL 4.902/2026 ainda tramita no Congresso Nacional e poderá ser analisado e modificado durante o processo legislativo.

O PL 4.902/2026, de autoria do deputado Delegado da Cunha (União Brasil-SP), altera o Estatuto Geral das Guardas Municipais e o Estatuto do Desarmamento.A proposta também estabelece que a atividade dos guardas municipais seja reconhecida como de “risco permanente”. Segundo o texto, essa condição permaneceria após a aposentadoria, considerando a exposição a riscos decorrente das funções exercidas durante a carreira.