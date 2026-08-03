Parque Cemucam recebe treino aberto de corrida e caminhada neste sábado (8)

Organizado pelo grupo D’STRAVA, encontro acontece às 7h e reúne corredores, iniciantes e participantes de diferentes equipes da região Foto: Divulgação

Esportes & Cia: O grupo D’STRAVA realiza neste sábado (8), às 7h, um treino especial no Parque Cemucam, em Cotia. A atividade será aberta à população e também é um convite para integrantes de outras equipes e assessorias de corrida da região participarem do encontro. O grupo D’STRAVA realiza neste sábado (8), às 7h, um treino especial no Parque Cemucam, em Cotia. A atividade será aberta à população e também é um convite para integrantes de outras equipes e assessorias de corrida da região participarem do encontro.





Grupo nasceu para incentivar saúde e qualidade de vida



O D’STRAVA foi criado com o objetivo de utilizar a atividade física como ferramenta de transformação, trabalhando não apenas a saúde física, mas também aspectos relacionados à saúde mental e espiritual.



O grupo é conduzido por oito administradores, entre eles atletas medalhistas e pessoas que já conquistaram pódios, além de participantes que começaram no esporte pela caminhada.



Essa diversidade é uma das características do projeto, que recebe pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico.



“Quando começamos, não existia nada semelhante na região central de Cotia. Sabíamos que muitas pessoas deixavam de caminhar ou correr por medo, insegurança ou por não terem companhia. Aos poucos o grupo foi crescendo e, hoje, nos emocionamos diariamente ao acompanhar a transformação de cada participante”, afirmam os administradores.



Treinos para diferentes níveis



Atualmente, o D’STRAVA realiza atividades três vezes por semana.



Às segundas e quartas-feiras, os participantes se encontram às 19h20, com saída da Prefeitura de Cotia. Já aos sábados, os treinos normalmente acontecem às 6h, com saída da Igreja Matriz de Cotia.



Os participantes são divididos de acordo com o nível de condicionamento:





Iniciantes: caminhada leve;

Intermediário: caminhada com corrida;

Avançado: corrida.

Os percursos variam entre 3 e 21 quilômetros, respeitando os limites e a evolução de cada participante.



Os percursos variam entre 3 e 21 quilômetros, respeitando os limites e a evolução de cada participante.

Esporte também virou espaço de convivência



Além da prática esportiva, o grupo se tornou um ambiente de convivência entre famílias e amigos.



Pais, mães, filhos, irmãos e amigos participam juntos das atividades e compartilham momentos de superação e incentivo.



“É comum vermos famílias inteiras treinando juntas. São pais com filhos, mães, sobrinhos, amigos… É gratificante perceber como conseguimos influenciar positivamente tantas pessoas”, relatam os organizadores.



O D’STRAVA também já realizou parcerias com diferentes projetos e equipes de corrida da região. Para os organizadores, a união entre grupos contribui para fortalecer o esporte e ampliar o número de pessoas envolvidas com a atividade física.



Convite aberto para o treino deste sábado



Para o treino especial deste sábado (8), às 7h, no Parque Cemucam, o convite é aberto a todos: desde quem nunca praticou atividade física ou deseja recomeçar até corredores mais experientes.



A iniciativa também busca aproximar diferentes equipes e assessorias, independentemente do grupo ao qual os participantes pertençam.



A mensagem do D’STRAVA é que o esporte pode ser uma porta de entrada para novas amizades, saúde, autoestima e qualidade de vida.



“Nosso maior desejo é que esse movimento continue crescendo e que, por meio dele, muitas outras vidas sejam alcançadas, restauradas e transformadas”, afirmam os administradores.





A proposta é reunir pessoas de diferentes níveis de condicionamento físico em uma manhã de esporte, convivência e incentivo mútuo. Segundo os organizadores, não é necessário fazer parte do D’STRAVA ou de outra equipe para participar.O encontro também representa um pouco da história de um projeto que começou em fevereiro de 2026, de maneira voluntária, e que atualmente reúne mais de 700 participantes em sua comunidade no Instagram.