Shopping Granja Vianna prepara experiência especial para o Dia dos Pais

Campanha “Compre e Concorra” levará três clientes para uma experiência na Vinícola Góes, em São Roque, com degustação de vinhos e passeio pelo local Imagem: Divulgação

O Dia dos Pais será marcado por uma campanha que promete levar três clientes do Shopping Granja Vianna para uma experiência diferente: uma visita à Vinícola Góes, em São Roque, com direito a degustação de vinhos e passeio pela propriedade.

A ação “Compre e Concorra” será realizada entre os dias 3 e 31 de agosto. Para participar, é necessário acumular R$ 400 em compras no empreendimento e trocar as notas fiscais por números da sorte. Nas compras realizadas de segunda a sexta-feira, o valor será dobrado, garantindo dois números da sorte a cada R$ 400 em compras.



Os três sorteados ganharão uma visita à Vinícola Góes com degustação de quatro rótulos premium, acompanhados de tábua de aperitivos, pães e queijos. A experiência também inclui passeio no Wine Bus pela vinícola. Cada ganhador receberá ainda uma taça personalizada Góes e um chapéu.



Além da campanha, o Shopping Granja Vianna reúne opções de lazer, gastronomia e compras para quem pretende aproveitar o Dia dos Pais em família.



Entre as atrações está o Arena Park, espaço infantil com escorregadores, trampolins e outras atividades interativas. O cinema também integra a programação para quem quiser combinar o passeio com um filme.



Na gastronomia, o empreendimento conta com opções como Coco Bambu, Outback Steakhouse, Madero, Pecorino e Varanda Express, entre alternativas para o almoço ou para uma refeição em família. A ação “Compre e Concorra” será realizada entre os dias 3 e 31 de agosto. Para participar, é necessário acumular R$ 400 em compras no empreendimento e trocar as notas fiscais por números da sorte. Nas compras realizadas de segunda a sexta-feira, o valor será dobrado, garantindo dois números da sorte a cada R$ 400 em compras.Os três sorteados ganharão uma visita à Vinícola Góes com degustação de quatro rótulos premium, acompanhados de tábua de aperitivos, pães e queijos. A experiência também inclui passeio no Wine Bus pela vinícola. Cada ganhador receberá ainda uma taça personalizada Góes e um chapéu.Além da campanha, o Shopping Granja Vianna reúne opções de lazer, gastronomia e compras para quem pretende aproveitar o Dia dos Pais em família.Entre as atrações está o Arena Park, espaço infantil com escorregadores, trampolins e outras atividades interativas. O cinema também integra a programação para quem quiser combinar o passeio com um filme.Na gastronomia, o empreendimento conta com opções como Coco Bambu, Outback Steakhouse, Madero, Pecorino e Varanda Express, entre alternativas para o almoço ou para uma refeição em família.





Imagem: Divulgação





Opções de presentes



Para quem ainda está procurando o que comprar para o pai, o shopping reúne lojas de diferentes segmentos.



Para os pais que gostam de esporte e atividades ao ar livre, há opções como Track&Field, Centauro e Lupo. Já quem procura roupas e acessórios pode encontrar alternativas na Renner, Riachuelo, C&A e Pernambucanas.



Na área de tecnologia e eletrônicos, estão disponíveis lojas como Fast Shop, Samsung e Celutok. Para presentes ligados a perfumaria, cuidados pessoais e bem-estar, o shopping conta com O Boticário, Natura e L'Occitane au Brésil.



Segundo Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna, a campanha foi pensada para estimular momentos de convivência entre familiares.



“O Dia dos Pais é uma oportunidade de criar lembranças que ficam para sempre, e pensamos em uma campanha que valoriza momentos de convivência e experiências especiais em família”, afirma.





Serviço



Campanha Dia dos Pais – Compre e Concorra

Período: 3 a 31 de agosto

Participação: a cada R$ 400 em compras, o cliente troca as notas fiscais por números da sorte

Compras de segunda a sexta-feira: valor em dobro na promoção

Prêmios: três experiências na Vinícola Góes, com degustação, passeio no Wine Bus, taça personalizada e chapéu.