Policial civil de Cotia é morto pela filha após ameaçar a mãe dela com uma arma

Crime aconteceu no bairro Novo Osasco na noite de quarta-feira (29).

Reprodução: Globo









*Informações: G1.

Um investigador da Polícia Civil de Cotia foi morto pela própria filha na noite desta quarta-feira (29), após ameaçar a esposa com uma arma durante uma discussão, em Osasco.Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o policial civil José Paulo Alves Lustosa, de 55 anos, era agente do 2º Distrito Policial de Cotia e estava na residência da família, quando sacou uma arma e passou a ameaçar a esposa.Durante a tentativa da filha de tirar o revólver das mãos do pai, ocorreu um disparo, que o atingiu. O crime aconteceu na rua Francisco Tomazini, no bairro Novo Osasco.José Paulo foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.A ocorrência foi registrada no 5º Distrito Policial de Osasco e, posteriormente, encaminhada à área do 2º Distrito Policial do município.Conforme as informações preliminares, o policial civil e a esposa já enfrentavam problemas no relacionamento, havendo inclusive um boletim de ocorrência registrado anteriormente contra ele.A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que as mulheres foram ouvidas pelo delegado e liberadas em seguida. Foram requisitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC).O caso foi registrado como violência doméstica, injúria, ameaça, homicídio e legítima defesa.