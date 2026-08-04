Cotia tem inscrições abertas para cursos gratuitos de costura, confeitaria e beleza

Programas oferecem capacitação em áreas como costura, confeitaria, cabeleireiro, manicure, barbearia e maquiagem; inscrições são feitas em diferentes pontos do município

Foto: Juliano Barbosa

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, está com inscrições abertas para três programas gratuitos de qualificação profissional destinados a moradores do município.



Documentos necessários



Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência em Cotia e o Número de Inscrição Social (NIS) atualizado, por meio da folha V7 do Cadastro Único.



Os documentos devem ser apresentados em original e cópia.

As iniciativas Entre Linhas e Sonhos, Pão na Mesa e Beleza que Transforma oferecem cursos em diferentes áreas. As capacitações abrangem costura, confeitaria, salgaderia, cabeleireiro, manicure, barbearia e maquiagem.Os cursos têm como objetivo oferecer qualificação profissional e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e geração de renda.As inscrições devem ser feitas presencialmente, de acordo com o programa escolhido.Para o Entre Linhas e Sonhos, voltado à área de costura, os interessados devem comparecer ao CECAP (Centro de Capacitação Profissional), na Rua Vereador José de Souza, 74, Vila São Francisco.No caso do Pão na Mesa, que oferece capacitação em confeitaria e salgaderia, as inscrições podem ser realizadas no CECAP ou no Centro Humanizado de Proteção Social, localizado na Rua Benedito Ferreira das Dores, 289, Vila Santa Catarina, em Caucaia do Alto.Já o programa Beleza que Transforma, com cursos de cabeleireiro, manicure, barbearia e maquiagem, recebe inscrições na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Avenida Benedito Isaac Pires, 35, 4º andar, e também no Centro Humanizado de Proteção Social, em Caucaia do Alto.