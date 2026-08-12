Conta de água pode cair para menos de R$ 17; veja quem tem direito

Por meio da Tarifa Social Paulista, consumidores que atendem aos critérios estabelecidos podem pagar entre R$ 16,42 e R$ 21 por mês pelo consumo de água

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Famílias de baixa renda de São Paulo podem ter acesso à água tratada por um valor bem abaixo da tarifa residencial convencional. Por meio da Tarifa Social Paulista, consumidores que atendem aos critérios estabelecidos podem pagar entre R$ 16,42 e R$ 21 por mês pelo consumo de água.



Quem pode receber o benefício?



A Tarifa Social é dividida em duas categorias, de acordo com a renda familiar por pessoa registrada no CadÚnico:





Tarifa Residencial Vulnerável - R$ 16,42: destinada a famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal por pessoa de até R$ 218.

Tarifa Residencial Social - R$ 21: voltada a famílias com renda mensal por pessoa entre R$ 218 e meio salário-mínimo.



Como conseguir o desconto?



Para ter acesso à tarifa reduzida, é importante manter os dados atualizados e conferir se as informações do CadÚnico correspondem às da conta de água.



O primeiro passo é procurar o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do município para fazer ou atualizar o CadÚnico. É necessário apresentar os documentos dos moradores da residência.



Outro ponto importante é a titularidade da conta de água. O CPF registrado no CadÚnico deve ser o mesmo CPF do titular da conta da Sabesp.



Isso pode gerar dificuldades, por exemplo, para quem mora de aluguel e mantém a conta de água no nome do proprietário do imóvel. Nesses casos, é necessário solicitar a transferência de titularidade ou atualizar os dados cadastrais junto à companhia.



O procedimento pode ser feito pelos canais de atendimento da Sabesp, incluindo site, aplicativo e lojas físicas.



O benefício é limitado a um único imóvel por núcleo familiar.



Caso o consumidor cumpra os requisitos, mas o desconto não apareça na conta, a orientação é procurar a Sabesp com o CPF e o número do NIS (Número de Identificação Social) para verificar a situação e solicitar a regularização.

O principal requisito para ter direito ao benefício é estar com a inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico).Na faixa mais baixa, a chamada Tarifa Residencial Vulnerável, o consumidor paga R$ 16,42 por até 10 metros cúbicos de água por mês. Isso representa 10 mil litros, volume equivalente a 500 galões de 20 litros.Na prática, o benefício permite que famílias utilizem a água para atividades essenciais, como higiene, alimentação e limpeza, pagando apenas uma fração da tarifa residencial convencional.