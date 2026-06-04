Shopping Granja Vianna terá quatro dias de arraiá com shows gratuitos e quadrilhas

Arraiá promete shows, quadrilhas e tributos a Marília Mendonça, Mamonas e Falamansa

Foto: Reprodução





O clima de festa junina vai tomar conta do Shopping Granja Vianna neste mês de junho. Nos dias 20, 21, 27 e 28, o empreendimento recebe o tradicional Arraiá das Escolas, evento que promete reunir alunos, famílias e visitantes em uma programação repleta de quadrilhas, apresentações culturais, comidas típicas e shows gratuitos.

Entrada gratuita



Grande parte da programação é aberta ao público e gratuita, incluindo os shows realizados no período da noite.



Além das apresentações musicais e das tradicionais quadrilhas, o público poderá aproveitar o ambiente temático, comidas típicas e diversas atrações voltadas para toda a família.





Serviço



Arraiá do Granja – Shopping Granja Vianna



📅 20 de junhoColégio Conceito Kids (10h às 18h)

Show de Jefferson Vianna – Tributo a Cristiano Araújo (19h)



📅 21 de junhoEscola Palácio do Saber (10h às 15h)

Show de Lorena Alexandre – Tributo a Marília Mendonça (19h)



📅 27 de junhoColégio Natureza (10h às 18h)

Banda Cólica Renal – Tributo aos Mamonas Assassinas (19h)



📅 28 de junhoCampeonato de Quadrilhas do 3º ano (a partir das 10h)

Banda KNOA – Cover do Falamansa (19h)



📍 Shopping Granja Vianna

Rodovia Raposo Tavares, km 23,5 – Lageadinho, Cotia.

A festa contará com a participação de escolas da região, que levarão ao público suas tradicionais apresentações juninas durante o dia. Já no período da noite, o palco será ocupado por artistas e bandas que prestarão homenagem a grandes nomes da música brasileira.Segundo a administração do shopping, o objetivo é transformar o espaço em um ponto de encontro para a comunidade, valorizando a cultura popular e proporcionando momentos de lazer para todas as idades.Programação mistura tradição e músicaO Arraiá começa no dia 20 de junho com apresentações do Colégio Conceito Kids. À noite, o cantor Jefferson Vianna sobe ao palco com um tributo ao sertanejo Cristiano Araújo.No dia 21, será a vez da Escola Palácio do Saber apresentar suas atividades juninas. Mais tarde, a cantora Lorena Alexandre interpreta sucessos de Marília Mendonça em um show especial aberto ao público.A programação continua em 27 de junho com apresentações do Colégio Natureza. À noite, a banda Cólica Renal apresenta um tributo aos Mamonas Assassinas, celebrando os 30 anos de saudade do grupo que marcou gerações.O encerramento acontece em 28 de junho, com uma competição entre alunos do 3º ano do ensino médio para eleger a melhor quadrilha da festa. Na sequência, a banda KNOA sobe ao palco com um show em homenagem ao Falamansa, trazendo muito forró para fechar o evento.