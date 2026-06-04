Shopping Granja Vianna terá quatro dias de arraiá com shows gratuitos e quadrilhas

Arraiá promete shows, quadrilhas e tributos a Marília Mendonça, Mamonas e Falamansa
|Foto: Reprodução
O clima de festa junina vai tomar conta do Shopping Granja Vianna neste mês de junho. Nos dias 20, 21, 27 e 28, o empreendimento recebe o tradicional Arraiá das Escolas, evento que promete reunir alunos, famílias e visitantes em uma programação repleta de quadrilhas, apresentações culturais, comidas típicas e shows gratuitos.
A festa contará com a participação de escolas da região, que levarão ao público suas tradicionais apresentações juninas durante o dia. Já no período da noite, o palco será ocupado por artistas e bandas que prestarão homenagem a grandes nomes da música brasileira.
Segundo a administração do shopping, o objetivo é transformar o espaço em um ponto de encontro para a comunidade, valorizando a cultura popular e proporcionando momentos de lazer para todas as idades.
Programação mistura tradição e música
O Arraiá começa no dia 20 de junho com apresentações do Colégio Conceito Kids. À noite, o cantor Jefferson Vianna sobe ao palco com um tributo ao sertanejo Cristiano Araújo.
No dia 21, será a vez da Escola Palácio do Saber apresentar suas atividades juninas. Mais tarde, a cantora Lorena Alexandre interpreta sucessos de Marília Mendonça em um show especial aberto ao público.
A programação continua em 27 de junho com apresentações do Colégio Natureza. À noite, a banda Cólica Renal apresenta um tributo aos Mamonas Assassinas, celebrando os 30 anos de saudade do grupo que marcou gerações.
O encerramento acontece em 28 de junho, com uma competição entre alunos do 3º ano do ensino médio para eleger a melhor quadrilha da festa. Na sequência, a banda KNOA sobe ao palco com um show em homenagem ao Falamansa, trazendo muito forró para fechar o evento.
Entrada gratuita
Grande parte da programação é aberta ao público e gratuita, incluindo os shows realizados no período da noite.
Além das apresentações musicais e das tradicionais quadrilhas, o público poderá aproveitar o ambiente temático, comidas típicas e diversas atrações voltadas para toda a família.
Grande parte da programação é aberta ao público e gratuita, incluindo os shows realizados no período da noite.
Além das apresentações musicais e das tradicionais quadrilhas, o público poderá aproveitar o ambiente temático, comidas típicas e diversas atrações voltadas para toda a família.
Serviço
Arraiá do Granja – Shopping Granja Vianna
📅 20 de junhoColégio Conceito Kids (10h às 18h)
Show de Jefferson Vianna – Tributo a Cristiano Araújo (19h)
📅 21 de junhoEscola Palácio do Saber (10h às 15h)
Show de Lorena Alexandre – Tributo a Marília Mendonça (19h)
📅 27 de junhoColégio Natureza (10h às 18h)
Banda Cólica Renal – Tributo aos Mamonas Assassinas (19h)
📅 28 de junhoCampeonato de Quadrilhas do 3º ano (a partir das 10h)
Banda KNOA – Cover do Falamansa (19h)
📍 Shopping Granja Vianna
Rodovia Raposo Tavares, km 23,5 – Lageadinho, Cotia.
Arraiá do Granja – Shopping Granja Vianna
📅 20 de junhoColégio Conceito Kids (10h às 18h)
Show de Jefferson Vianna – Tributo a Cristiano Araújo (19h)
📅 21 de junhoEscola Palácio do Saber (10h às 15h)
Show de Lorena Alexandre – Tributo a Marília Mendonça (19h)
📅 27 de junhoColégio Natureza (10h às 18h)
Banda Cólica Renal – Tributo aos Mamonas Assassinas (19h)
📅 28 de junhoCampeonato de Quadrilhas do 3º ano (a partir das 10h)
Banda KNOA – Cover do Falamansa (19h)
📍 Shopping Granja Vianna
Rodovia Raposo Tavares, km 23,5 – Lageadinho, Cotia.