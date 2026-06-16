Saúde, emprego e cidadania: Cotia promove mutirão de serviços gratuitos para a população

Evento que ocorre neste sábado (20) reúne INSS, vacinação, assistência social, orientação profissional e diversos serviços municipais

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A Prefeitura de Cotia realiza, no próximo dia 20 de junho, mais uma edição da Ação de Cidadania, iniciativa que reúne serviços públicos e atendimentos gratuitos em um único local para facilitar o acesso da população. Desta vez, a ação acontecerá das 10h às 15h, na Escola Municipal Gaspar de Godoi Moreira, no Jardim Japão, em Caucaia do Alto.

O evento contará com a participação de diversas secretarias municipais e instituições parceiras, oferecendo orientações, atendimentos e atividades voltadas às áreas de cidadania, saúde, assistência social, geração de renda e meio ambiente.Entre os parceiros confirmados estão o INSS, a Sabesp e a Enel. O Instituto Nacional do Seguro Social prestará orientações sobre benefícios previdenciários, aposentadorias, salário-maternidade, benefícios por incapacidade, pensão por morte, além de suporte para acesso à conta Gov.br e emissão de extratos.Já a Sabesp realizará atendimentos relacionados a parcelamentos, consultas de débitos e troca de titularidade. A Enel oferecerá serviços como emissão de segunda via de contas, parcelamentos, alteração de titularidade e cadastramento no programa Reserva Certa, destinado a famílias de baixa renda para doação e instalação de caixas d’água.Na área social, os moradores poderão obter informações sobre o Cadastro Único, benefícios assistenciais, cadastro para recebimento de cestas básicas e roupas, além de participar do programa Beleza que Transforma, que disponibilizará corte de cabelo e escova gratuitamente.A Secretaria de Saúde promoverá vacinação contra a Influenza, orientações sobre prevenção de doenças e saúde bucal, distribuição de preservativos e vacinação antirrábica para cães e gatos. O público também poderá visitar uma exposição educativa sobre animais peçonhentos e formas de evitar acidentes.Quem estiver em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho contará com atendimento do PAT, Banco do Povo e Feirão do Emprego. Haverá ainda serviços do Procon Municipal, emissão de segunda via de IPTU, orientações fiscais, consultoria do Sebrae e ações educativas voltadas à segurança no trânsito.O espaço dedicado ao meio ambiente terá distribuição de mudas e orientações sobre preservação ambiental.Como atração especial, será sorteada uma camisa oficial do São Paulo Futebol Clube autografada pelos jogadores. O sorteio será exclusivo para moradores da região presentes no evento. Servidores públicos não poderão participar.Ação de Cidadania – Jardim JapãoData: 20 de junho de 2026Horário: das 10h às 15hLocal: Escola Municipal Gaspar de Godoi MoreiraEndereço: Rua Tupi da Mata, 201 – Jardim Japão – Caucaia do Alto