Vereador de Cotia propõe linha de ônibus exclusiva para mulheres em horários de pico

Segundo o autor, medida busca prevenir situações de assédio, violência e constrangimentos enfrentados por mulheres

Foto: Prefeitura de Cotia





O vereador Dr. Castor Andrade apresentou uma indicação à Prefeitura de Cotia solicitando a criação de uma linha de transporte coletivo municipal exclusiva para mulheres nos horários de pico.

De acordo com o documento encaminhado ao Poder Executivo, a proposta prevê a circulação da linha em períodos de maior movimento no transporte público da cidade, com o objetivo de oferecer mais segurança, conforto e dignidade às passageiras.Na justificativa da indicação, o parlamentar afirma que a medida busca prevenir situações de assédio, violência e constrangimentos enfrentados por mulheres durante os deslocamentos diários no transporte coletivo.Segundo Dr. Castor Andrade, a proposta também pretende atender demandas apresentadas por moradoras do município que utilizam o transporte público em horários de grande fluxo de passageiros.