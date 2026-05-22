Fim de semana em Cotia será de chuva forte e temperaturas baixas, aponta previsão

Previsão aponta altos volumes de chuva entre sábado e domingo, com temperaturas entre 13°C e 20°C

Foto: Prefeitura de Cotia





Os moradores de Cotia devem se preparar para um fim de semana marcado por chuva constante, trovoadas e temperaturas mais baixas. De acordo com a previsão do tempo, tanto o sábado (23) quanto o domingo (24) terão céu encoberto, alta umidade e possibilidade de chuva ao longo de praticamente todo o dia.

No sábado, a previsão indica mínima de 13°C e máxima de 18°C, com volume acumulado de chuva de 23,7 milímetros e 99% de chance de precipitação. O dia deve começar com muitas nuvens e chuva forte já pela manhã, acompanhada de trovoadas. Durante a tarde, o tempo permanece instável, e à noite a chuva perde intensidade, mas continua atingindo a cidade.A umidade relativa do ar pode chegar a 99%, enquanto os ventos devem permanecer fracos, com velocidade média de 5 km/h.Já no domingo, o cenário continua parecido. A temperatura varia entre 14°C e 20°C, com previsão de 19,2 milímetros de chuva e 94% de probabilidade de precipitação.Apesar da presença do sol entre nuvens em alguns momentos do dia, a previsão aponta pancadas de chuva e trovoadas tanto pela manhã quanto à tarde e durante a noite. A umidade do ar pode atingir 100%.Com o tempo instável durante todo o fim de semana, a recomendação é que moradores redobrem a atenção em áreas de alagamento e programem atividades ao ar livre com cautela.