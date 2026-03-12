Aluna de Cotia se destaca e conquista 3º lugar mundial em competição de redação

Giovanna recebeu bolsa integral para intercâmbio de verão em campus internacional, onde cursará aulas de Medicina 

Giovanna Medeiros da Conceição. Foto: Arquivo Pessoal 

Giovanna Medeiros da Conceição, aluna da 2ª série do Ensino Médio da unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco, em Cotia, conquistou o 3º lugar mundial em uma competição de redação promovida pela Oxford Royale Academy.

Como prêmio, a estudante recebeu uma bolsa de estudos integral para participar de um intercâmbio de verão em um campus internacional à sua escolha, onde poderá frequentar aulas do curso de Medicina.

Para Giovanna, a trajetória acadêmica e o contato prolongado com a língua inglesa foram decisivos para seu desempenho. “Acredito que todo o tempo de estudo foi fundamental para a construção de uma base sólida, na compreensão de vocabulário, gramática, leitura frequente de textos e muita produção textual em inglês”, afirmou.

A conquista promovida pela Oxford Royale Academy é a segunda premiação internacional recente da estudante. A primeira foi concedida pela Immerse Education, programa que oferece bolsas de estudo para alunos interessados em estudar no exterior. Na ocasião, Giovanna recebeu certificado e menção honrosa por seu desempenho.

Na competição da Oxford Royale Academy, os participantes precisavam escolher um entre três temas propostos para desenvolver a redação. Giovanna optou pelo tema: “O acesso à internet deve ser considerado um direito humano básico? Como ele pode moldar a educação e as oportunidades pelo mundo?”

Com a bolsa conquistada, a estudante terá 100% dos custos cobertos para participar do programa de verão no campus escolhido, onde acompanhará atividades acadêmicas voltadas à área de Medicina.

A mãe de Giovanna, Sabrina Medeiros Brandão, celebrou a conquista destacando a força e a resiliência da filha.

"Mais um prêmio, mas este tem um brilho diferente. Ele não celebra apenas o talento, mas a força de quem não recuou diante dos obstáculos. Sua resiliência e garra transformaram dificuldades em conquistas, e isso sim é o meu maior orgulho. O troféu é simbólico, mas o seu valor é único e verdadeiro! Te amamos."
