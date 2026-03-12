Aluna de Cotia se destaca e conquista 3º lugar mundial em competição de redação

Giovanna Medeiros da Conceição, aluna da 2ª série do Ensino Médio da unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco, em Cotia, conquistou o 3º lugar mundial em uma competição de redação promovida pela Oxford Royale Academy.



"Mais um prêmio, mas este tem um brilho diferente. Ele não celebra apenas o talento, mas a força de quem não recuou diante dos obstáculos. Sua resiliência e garra transformaram dificuldades em conquistas, e isso sim é o meu maior orgulho. O troféu é simbólico, mas o seu valor é único e verdadeiro! Te amamos."

A conquista promovida pela Oxford Royale Academy é a segunda premiação internacional recente da estudante. A primeira foi concedida pela Immerse Education, programa que oferece bolsas de estudo para alunos interessados em estudar no exterior. Na ocasião, Giovanna recebeu certificado e menção honrosa por seu desempenho.Na competição da Oxford Royale Academy, os participantes precisavam escolher um entre três temas propostos para desenvolver a redação. Giovanna optou pelo tema: “Com a bolsa conquistada, a estudante terá 100% dos custos cobertos para participar do programa de verão no campus escolhido, onde acompanhará atividades acadêmicas voltadas à área de Medicina.A mãe de Giovanna, Sabrina Medeiros Brandão, celebrou a conquista destacando a força e a resiliência da filha.