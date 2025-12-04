Mulher se passa por delegada de Cotia para obter dados de morador em condomínio

Caso foi registrado após ligações suspeitas à portaria; polícia investiga possível golpe aplicado em outras instituições

Caso foi registrado como falsa identidade e usurpação de função pública no 2º DP de Cotia. Foto: Google Street Views

A Polícia Civil de Cotia investiga um caso de falsa identidade e usurpação de função pública após a administração de um condomínio relatar que uma mulher estaria se passando pela delegada Mônica Resende Gamboa, do Distrito Policial da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado nesta quarta-feira (3), o administrador da Associação Amigos do Jardim Mediterrâneo informou que um funcionário da portaria recebeu uma ligação de uma mulher que se apresentou como. Ela solicitou a confirmação de dados de um morador e deixou um número de celular para retorno.No dia seguinte, a mesma pessoa voltou a ligar dizendo queiriam até o condomínio. Desconfiado da forma como ela se expressava, o administrador retornou a ligação e, durante a conversa, passou a suspeitar do linguajar utilizado pela suposta autoridade policial. Por precaução, procurou a Delegacia de Cotia.A equipe de investigação verificou que a mulher pode ter se passado pela delegada em outras instituições públicas. Sistemas da Polícia Civil identificaram acionamentos feitos ao telefone 190 utilizando o mesmo número disponibilizado pela suspeita.O caso foi registrado no 2º DP de Cotia na Graja Viana como falsa identidade e usurpação de função pública. A ocorrência foi apreciada pelo delegado titular, e as investigações seguem em andamento.