Polícia Militar prende procurado por estupro de vulnerável em Cotia

O mandado de prisão foi expedido pela Comarca de Vargem Grande Paulista
Na última quarta-feira (23), equipes do 33º Batalhão da PM prenderam em Cotia um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável.
O mandado, expedido pela Comarca de Vargem Grande Paulista, foi cumprido na Avenida Miranda em Cotia após familiares colaborarem com a apresentação do acusado à Polícia Militar.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Vargem Grande Paulista, teve a prisão ratificada e permanece à disposição da Justiça.