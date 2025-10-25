Polícia Militar prende procurado por estupro de vulnerável em Cotia

O mandado de prisão foi expedido pela Comarca de Vargem Grande Paulista





Na última quarta-feira (23), equipes do 33º Batalhão da PM prenderam em Cotia um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável.O mandado, expedido pela Comarca de Vargem Grande Paulista, foi cumprido na Avenida Miranda em Cotia após familiares colaborarem com a apresentação do acusado à Polícia Militar.O homem foi encaminhado à Delegacia de Vargem Grande Paulista, teve a prisão ratificada e permanece à disposição da Justiça.