Cotia inicia uso de energia solar em prédios públicos como alternativa sustentável

Projeto começa por creche de Caucaia do Alto e pretende levar a tecnologia gradativamente a 23 prédios municipais

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia deu início à implantação de energia solar em prédios públicos municipais, como uma alternativa sustentável e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU.





A primeira unidade a receber a tecnologia é o Centro Educacional Benedicta Stefano Antunes de Oliveira, a creche de Caucaia do Alto, que deve estar totalmente abastecida por energia solar até a primeira quinzena de outubro.



O projeto prevê, inicialmente, a instalação do sistema em 23 prédios municipais, incluindo escolas e demais unidades públicas, de forma gradativa. Na creche, estão sendo instalados 428 módulos fotovoltaicos, com capacidade de geração de 300 kwp, suficiente para suprir toda a demanda da unidade escolar.



Segundo o prefeito Welington Formiga, a iniciativa faz parte do compromisso da gestão com a sustentabilidade e o uso de fontes de energia renovável. “É energia limpa, renovável e que contribui para o fortalecimento das políticas públicas sustentáveis”, afirmou.



O sistema contará com um medidor bidirecional, que registra a energia excedente gerada e injetada na rede da concessionária Enel. O volume registrado poderá ser utilizado para abater o consumo de outras unidades públicas municipais, potencializando o uso eficiente da energia gerada.