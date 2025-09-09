Pequeno Cotolengo promove 47ª Festa da Amizade com três dias de atrações

A tradicional Festa da Amizade, realizada pelo Pequeno Cotolengo Dom Orione – Orionópolis, chega à sua 47ª edição em Cotia, entre os dias 19 e 21 de setembro de 2025, com uma programação repleta de música, gastronomia e apresentações culturais.



Gastronomia e solidariedade



Na sexta-feira (19), os visitantes poderão saborear comida de boteco e porções. No sábado (20), será a vez das barracas com comidas típicas e lanches. Já o domingo (21) traz a aguardada Costela no Fogo de Chão, acompanhada da praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.



Todo o valor arrecadado será destinado à manutenção dos serviços do Pequeno Cotolengo, garantindo a continuidade dos atendimentos realizados pela instituição.



Programação cultural



Além da gastronomia, a festa contará com apresentações culturais e shows musicais durante os três dias:



19/09 (sexta-feira)



18h: Abertura da Festa da Amizade

19h: O Ray o Nobre

21h: Dj Juninho Portugal



20/09 (sábado)



16h: Abertura

17h: Elô

18h10: Alex & Mancini

20h: Rosas de Ouro

21h10: Isaque Santos



21/09 (domingo)



11h30: Abertura

12h: Bruno Marcos e Matheus

14h: Projeto Educação em Ação da Escola Adventista

14h30: Residentes do Pequeno Cotolengo

15h40: Grupo Batucada

18h10: Lorena Alexandre

20h: Banda Se Entrega, Cafona



Serviço



47ª Festa da Amizade – Pequeno Cotolengo

📅 Dias 19 e 20 de setembro (sexta e sábado), a partir das 18h

📅 Dia 21 de setembro (domingo), a partir das 11h30

📍 Local: Pequeno Cotolengo – Rodovia Raposo Tavares, km 25,5 (sentido Cotia)

🎶 Atrações: Praça de alimentação, barracas de comidas típicas, música ao vivo e apresentações culturais

ℹ️ Mais informações:

A Festa da Amizade já é parte do calendário oficial de eventos de Cotia desde 2011, por meio da Lei Municipal 1.636/2011. Neste ano, o tema será “O que nos une nos faz brilhar”, e o encerramento da festa, no dia 21, coincidirá com o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei Federal 11.133/2005.