Pequeno Cotolengo promove 47ª Festa da Amizade com três dias de atrações

Evento acontece nos dias 19, 20 e 21 de setembro, com música, gastronomia e solidariedade
|Foto: Divulgação
A tradicional Festa da Amizade, realizada pelo Pequeno Cotolengo Dom Orione – Orionópolis, chega à sua 47ª edição em Cotia, entre os dias 19 e 21 de setembro de 2025, com uma programação repleta de música, gastronomia e apresentações culturais.
A entidade sem fins lucrativos é dedicada ao cuidado de pessoas com múltiplas deficiências, físicas ou intelectuais, e em situação de vulnerabilidade. Além de acolhimento, o Pequeno Cotolengo oferece alimentação, vestuário, órteses, próteses, cadeiras de rodas e outros aparelhos essenciais.
Tradição e significado
A Festa da Amizade já é parte do calendário oficial de eventos de Cotia desde 2011, por meio da Lei Municipal 1.636/2011. Neste ano, o tema será “O que nos une nos faz brilhar”, e o encerramento da festa, no dia 21, coincidirá com o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei Federal 11.133/2005.
Gastronomia e solidariedade
Na sexta-feira (19), os visitantes poderão saborear comida de boteco e porções. No sábado (20), será a vez das barracas com comidas típicas e lanches. Já o domingo (21) traz a aguardada Costela no Fogo de Chão, acompanhada da praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.
Todo o valor arrecadado será destinado à manutenção dos serviços do Pequeno Cotolengo, garantindo a continuidade dos atendimentos realizados pela instituição.
Programação cultural
Além da gastronomia, a festa contará com apresentações culturais e shows musicais durante os três dias:
19/09 (sexta-feira)
18h: Abertura da Festa da Amizade
19h: O Ray o Nobre
21h: Dj Juninho Portugal
20/09 (sábado)
16h: Abertura
17h: Elô
18h10: Alex & Mancini
20h: Rosas de Ouro
21h10: Isaque Santos
21/09 (domingo)
11h30: Abertura
12h: Bruno Marcos e Matheus
14h: Projeto Educação em Ação da Escola Adventista
14h30: Residentes do Pequeno Cotolengo
15h40: Grupo Batucada
18h10: Lorena Alexandre
20h: Banda Se Entrega, Cafona
Serviço
47ª Festa da Amizade – Pequeno Cotolengo
📅 Dias 19 e 20 de setembro (sexta e sábado), a partir das 18h
📅 Dia 21 de setembro (domingo), a partir das 11h30
📍 Local: Pequeno Cotolengo – Rodovia Raposo Tavares, km 25,5 (sentido Cotia)
🎶 Atrações: Praça de alimentação, barracas de comidas típicas, música ao vivo e apresentações culturais
ℹ️ Mais informações: @cotolengopaulista
🚗 Estacionamento gratuito