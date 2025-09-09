Cotia abre novo processo seletivo na Saúde com 48 vagas e salários que chegam a R$ 3,8 mil

Inscrições online serão realizadas entre os dias 10 e 12 de setembro; vagas são para Agentes Comunitários de Saúde

A Prefeitura de Cotia anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado de 48 profissionais para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.



Requisito de residência



Outro requisito eliminatório é que os candidatos residam na área da comunidade em que pretendem atuar, devendo comprovar residência desde a publicação do processo e mantê-la durante a eventual contratação. O descumprimento acarretará desclassificação ou rescisão imediata do contrato.



O QUE FAZ UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Visitas domiciliares – Realizar visitas periódicas às residências para acompanhar a saúde das famílias, identificar riscos e orientar sobre prevenção de doenças. Educação em saúde – Orientar a população sobre hábitos saudáveis, vacinação, higiene, alimentação, cuidados com gestantes, crianças e idosos. Identificação de necessidades – Detectar situações de risco social ou de saúde, encaminhando casos para unidades de saúde ou profissionais especializados. Acompanhamento de pacientes – Monitorar indivíduos com doenças crônicas, gestantes, crianças e idosos, garantindo que recebam acompanhamento médico e tratamento adequado. Promoção da saúde comunitária – Participar de campanhas de vacinação, mutirões de saúde, programas de prevenção e ações educativas na comunidade. Registro e relatórios – Manter registros sobre visitas, condições de saúde e demandas da comunidade, auxiliando no planejamento e políticas públicas.



Em resumo, o ACS atua como um elo entre a comunidade e o sistema de saúde, garantindo que as pessoas recebam atenção adequada, prevenção e informação, especialmente em áreas mais vulneráveis.

