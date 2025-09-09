Cotia abre novo processo seletivo na Saúde com 48 vagas e salários que chegam a R$ 3,8 mil

Inscrições online serão realizadas entre os dias 10 e 12 de setembro; vagas são para Agentes Comunitários de Saúde
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Prefeitura de Cotia anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado de 48 profissionais para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.
A medida visa suprir a falta de pessoal nas unidades de saúde do município, enquanto novos concursados não ingressam, após o esgotamento da lista do Concurso Público nº 03/2024.
Cancelamento do processo anterior
O novo processo ocorre após o cancelamento do Processo Seletivo nº 05/2025, que previa a contratação temporária de também 48 agentes para atuar em diferentes Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
Segundo a Prefeitura, a seleção anterior foi suspensa devido a falhas que comprometeram a lisura do processo. Cerca de 90% dos candidatos foram desclassificados por descumprimento de itens do edital, além de uma falha no sistema interno que teria impedido a emissão dos comprovantes de inscrição.
Vagas, carga horária e benefícios
As 48 vagas atuais estão distribuídas em 14 unidades de saúde, com carga horária de 40 horas semanais. O salário total chega a R$3.036,00, acrescido de R$607,20 de adicional de insalubridade (concedido mediante análise do órgão competente) e R$220 de auxílio alimentação.
Como se inscrever
O processo seletivo será realizado exclusivamente online, entre as 8h do dia 10 de setembro e 17h do dia 12 do mesmo mês, por meio do formulário disponível em https://forms.gle/kWMQDHeFpiJgxdpB8. É obrigatório anexar currículo detalhando experiência profissional, sob pena de desclassificação.
Requisito de residência
Outro requisito eliminatório é que os candidatos residam na área da comunidade em que pretendem atuar, devendo comprovar residência desde a publicação do processo e mantê-la durante a eventual contratação. O descumprimento acarretará desclassificação ou rescisão imediata do contrato.
O edital completo, incluindo cronograma detalhado e requisitos, está disponível no site da Prefeitura.
O QUE FAZ UM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Um Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um profissional essencial no sistema de saúde pública, atuando diretamente junto à comunidade para promover saúde, prevenção de doenças e acompanhamento de pacientes. Suas funções incluem:
- Visitas domiciliares – Realizar visitas periódicas às residências para acompanhar a saúde das famílias, identificar riscos e orientar sobre prevenção de doenças.
- Educação em saúde – Orientar a população sobre hábitos saudáveis, vacinação, higiene, alimentação, cuidados com gestantes, crianças e idosos.
- Identificação de necessidades – Detectar situações de risco social ou de saúde, encaminhando casos para unidades de saúde ou profissionais especializados.
- Acompanhamento de pacientes – Monitorar indivíduos com doenças crônicas, gestantes, crianças e idosos, garantindo que recebam acompanhamento médico e tratamento adequado.
- Promoção da saúde comunitária – Participar de campanhas de vacinação, mutirões de saúde, programas de prevenção e ações educativas na comunidade.
- Registro e relatórios – Manter registros sobre visitas, condições de saúde e demandas da comunidade, auxiliando no planejamento e políticas públicas.
Em resumo, o ACS atua como um elo entre a comunidade e o sistema de saúde, garantindo que as pessoas recebam atenção adequada, prevenção e informação, especialmente em áreas mais vulneráveis.