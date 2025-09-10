Agente da GCM de Cotia morre em acidente de moto na Raposo Tavares

Colisão ocorreu no km 32,5 da rodovia, no fim da tarde desta terça-feira (9)

Márcia, agente da GCM de Cotia. Foto: Redes Sociais

A Guarda Civil Municipal de Cotia perdeu, nesta terça-feira (9), a agente Márcia Misael de Freitas, vítima de um acidente de moto na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 32,5, em Cotia.

O acidente aconteceu por volta das 18h, no sentido interior. De acordo com informações colhidas no local, a moto Daelim conduzida pela GCM trafegava pelo corredor de motocicletas entre as faixas 1 e 2, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu com a lateral de um automóvel modelo Prisma e acabou tombando na faixa 2.De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, o resgate foi acionado e, às 19h23, a equipe da USA-3403 removeu a vítima em estado grave para o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos.Pelas redes sociais, o prefeito Welington Formiga lamentou o ocorrido.