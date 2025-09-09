Cotia mantém crescimento e atinge 28,6 mil MEIs em 2025, mostra Sebrae-SP

Número de MEIs cresceu 3,7% em relação a 2024 e já acumula alta de 22% desde 2022, segundo dados do Sebrae-SP; veja os números de toda a região

Entre os segmentos mais procurados está o de cabeleireiro. Foto: Sebrae

Dados do Painel do MEI, divulgados pelo Sebrae-SP e extraídos em 31 de agosto de 2025, mostram que o número de Microempreendedores Individuais (MEIs) na cidade de Cotia chegou a 28.691 registros, superando os 27.669 de 2024 e os 25.615 de 2023.

Transporte rodoviário de cargas – 1.532 registros; Serviços administrativos – 1.523 registros; Cabeleireiros – 1.521 registros; Promoção de vendas – 1.309 registros; Comércio varejista de vestuário e acessórios – 1.096 registros.

Entre os segmentos mais procurados pelos microempreendedores cotianos estão:No total, 15.958 MEIs são homens e 12.733 são mulheres, revelando uma participação feminina expressiva em áreas como salões de beleza e comércio de moda.Cotia faz parte do grupo de 15 cidades acompanhadas pelo escritório regional do Sebrae-SP em Osasco, que também inclui municípios como Osasco, Carapicuíba, Barueri, Taboão da Serra e Itapevi. Juntas, essas cidades somam dezenas de milhares de empreendedores formais.Em comparação, Osasco lidera a região com 76.507 MEIs, seguido por Carapicuíba (39.909) e Barueri (33.798). Apesar dos números absolutos menores, Cotia vem apresentando crescimento consistente e consolidando-se como um polo de pequenos negócios na Grande São Paulo.De acordo com o Sebrae-SP, o avanço dos microempreendedores individuais é essencial para a economia local, já que possibilita formalização, acesso a benefícios previdenciários e novas oportunidades de expansão., destaca a instituição.