Pedestre morre atropelado na Raposo Tavares em Cotia; motorista fugiu

Vítima foi atingida na pista expressa e arremessada para a marginal, na altura do km 31

Foto: Artesp

Um pedestre morreu após ser atropelado na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, por volta das 23h20 dessa quinta-feira (11). O acidente aconteceu na altura do km 31, quando a vítima tentava atravessar da pista expressa para a marginal.

De acordo com informações apuradas no local, ao chegar à faixa 2 da expressa, o pedestre foi atingido por um veículo que não parou para prestar socorro. Com o impacto, a vítima foi projetada para a pista marginal, onde caiu na faixa 1.O motorista envolvido no acidente fugiu do local e, até a manhã desta sexta-feira (12), não havia sido identificado.