Osasco recebe Festa do Morango a partir desta quinta-feira (4)

Evento gratuito reúne gastronomia, música e ação social até domingo (7)

Foto: Divulgação

A tradicional Festa do Morango começa nesta quinta-feira (4) em Osasco e segue até domingo (7), no espaço FITO (Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1360 – Jardim das Flores). A entrada é gratuita.

O evento reúne dezenas de opções gastronômicas preparadas à base do fruto, incluindo doces, salgados e bebidas, além de pratos variados. Entre os destaques estão churros, tortas, fondue, caipirinhas e até versões inusitadas, como coxinha e hambúrguer de morango.A programação também contará com shows musicais diários, como tributos a Aerosmith, Charlie Brown Jr, Bon Jovi e Mamonas Assassinas. Outro atrativo será o concurso “Rainha do Morango”, promovido pelas redes sociais do festival.Além de lazer e entretenimento, a festa terá caráter solidário: haverá ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis, destinados a entidades assistenciais da cidade.Serviço📍 Local: FITO – Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1360 – Jardim das Flores, Osasco📅 Data: 4 a 7 de setembro🕒 Horários: quinta e sexta, das 17h às 22h; sábado e domingo, das 12h às 22h🎟️ Entrada gratuita