Motociclista morre em acidente no Rodoanel nesta quinta-feira (4), em Carapicuíba

Colisão com utilitário provocou congestionamento de mais de 4 km no trecho do km 19

Foto: Artesp

Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta quinta-feira (4) no km 19 do Rodoanel Mário Covas, em Carapicuíba.

De acordo com informações apuradas no local, a moto trafegava pela terceira faixa de rolamento quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu na traseira de um utilitário modelo Amarok.Com o impacto, ambos os veículos ficaram parados na rodovia, provocando reflexos no trânsito. Até as 8h30, o congestionamento já ultrapassava os 4 quilômetros no trecho.As circunstâncias do acidente serão investigadas.