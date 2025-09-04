‘Novo Cangaço’: morrem os dois bandidos baleados pela PM durante operação em Cotia

Homens atiraram contra policiais durante operação que investigava plano de ataque a policial penal; armas e drogas foram apreendidas

Foto: Reprodução

Dois homens, de 44 e 45 anos, morreram na tarde dessa quarta-feira (3) após trocarem tiros com policiais militares em Cotia. A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

O confronto ocorreu na rua do Cristo, no Jardim Santa Maria,”, facção criminosa especializada em assaltos violentos e ataques a instituições financeiras.Segundo o coronel Valmor Racorti, comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), a operação foi planejada com o apoio do setor de inteligência da PM, que utilizou drones para monitorar o local., relatou o comandante.Os dois homens foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Cotia, onde vieram a óbito. Na casa foram apreendidos cinco tijolos de maconha, anotações do tráfico e a arma utilizada pelos criminosos. As armas dos policiais foram encaminhadas à perícia.De acordo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, os suspeitos já estavam na mira da Polícia Federal e são investigados por dezenas de crimes em diferentes estados, incluindo sequestro de funcionários da Caixa Econômica Federal, arrombamento de caixas eletrônicos na Bahia, roubos com fuzis no Ceará e no Rio Grande do Norte, além de latrocínios — roubos seguidos de morte.O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial no 2º DP de Cotia, que solicitou perícia no local. A PM instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a ação.