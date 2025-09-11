Carga com 12 mil garrafas de bebidas alcoólicas falsificadas é apreendida em Osasco

Motorista foi preso em flagrante; produtos apresentavam indícios de adulteração e seriam colocados à venda

Foto: SSP

Um caminhão carregado com mais de 12 mil garrafas de bebidas alcoólicas falsificadas foi apreendido por policiais civis do 8º Distrito Policial de Osasco na terça-feira (9). O veículo foi abordado no bairro Santo Antônio, durante patrulhamento, após chamar a atenção por estar em mau estado de conservação e trafegar em velocidade reduzida, possivelmente devido ao excesso de peso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista, de 41 anos, afirmou que faria uma entrega a pedido de seu “patrão”. No entanto, a nota fiscal apresentada informava que a carga — proveniente do Paraná — teria como destino o Espírito Santo. O documento descrevia o transporte de 504 caixas de cerveja de apenas uma marca, mas os policiais encontraram três marcas diferentes na carga, nenhuma correspondente à nota.Um representante de indústria de bebidas foi acionado e constatou diversas irregularidades nas garrafas, como rótulos com falhas de impressão, bolhas, descolamento e até rolhas metálicas reutilizadas.O motorista foi preso em flagrante e o dono do caminhão será investigado. O caso foi registrado no 8º DP de Osasco como falsificação e adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, além de receptação e apreensão de veículo.