Criança de 6 anos sofre graves fraturas após cair de laje de 9 metros em Taboão da Serra

Ocorrência mobilizou Bombeiros, Samu e helicóptero Águia; resgate foi considerado de alta complexidade por causa do difícil acesso ao local da queda

Foto: Corpo de Bombeiros

Um menino de 6 anos caiu de uma laje de aproximadamente 9 metros na manhã desta segunda-feira (1º), no Jardim Salete, em Taboão da Serra. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança estava consciente, mas sofreu múltiplas fraturas nas pernas, possível trauma na pelve e hemorragia interna.

O resgate foi considerado de alta complexidade devido ao espaço confinado entre muros, o que dificultou o acesso da equipe. Após ser estabilizado, o menino precisou ser sedado e entubado para o transporte. Ele foi levado de helicóptero Águia 10 ao Hospital das Clínicas, em São Paulo.A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar e o Águia 10.