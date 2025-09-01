Faixas reforçam lei municipal que proíbe fogos com estampido há 6 anos em Cotia

Prefeitura usa mensagens visuais para conscientizar população sobre impactos de fogos com estampidos em pessoas e animais

Lei Municipal 2.070/2019, que completa 6 anos em 2025 e proíbe fogos de artifício com estampido. A ação da Prefeitura tem como objetivo ampliar o conhecimento da legislação e conscientizar sobre a importância do cumprimento da norma, que protege pessoas com transtornos do espectro autista, idosos e animais sensíveis ao barulho intenso, como aves e pets domésticos. Diversos pontos de Cotia receberam faixas alertando a população sobre a

Com mensagens diretas, como “A lei é clara: fogos com estampido estão proibidos. Seja consciente”, as faixas foram afixadas em torno de campos, quadras e locais de eventos. Além disso, a campanha de conscientização está presente nos canais oficiais da Prefeitura, incluindo redes sociais e portal institucional.”, afirmou Solange Aroeira, Secretária da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social.A fiscalização da lei é feita pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia, mas devido à extensão territorial do município, flagrar infrações é um desafio. Por isso, a Prefeitura aposta na informação como principal ferramenta para evitar a soltura de fogos com estampidos., explicou o Secretário de Segurança, GCM Dourado. Ele acrescentou: