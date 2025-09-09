Shopping Granja Vianna promove festival de chopp e comida de boteco

O cardápio apresenta os clássicos da culinária de boteco convidados com opções a partir de R$ 35.

O Shopping Granja Vianna, empreendimento administrado pela Alqia, recebe entre os dias 12 e 14 de setembro o Festival de Chopp e Comida de Boteco. Com entrada gratuita, o evento reúne boa gastronomia, música de qualidade e experiências para todas as idades, em um ambiente descontraído e seguro.



“Somos um shopping center democrático, que busca oferecer opções para toda a família, e o Festival de Chopp e Comida de Boteco traduz exatamente esse espírito. Com lounge kids e espaço pet friendly, o evento é uma oportunidade de convivência e lazer para todos os públicos”, afirma Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.



O cardápio apresenta os clássicos da culinária de boteco, preparados por chefs renomados e restaurantes convidados, com opções a partir de R$ 35. Para acompanhar, o público encontra diferentes estilos de chopp gelado e um bar de drinks exclusivos, tornando a experiência ainda mais saborosa. Além da gastronomia, o festival conta com programação musical diversificada, com artistas e bandas que transitam por diversos estilos, com destaque especial para o samba, garantindo a trilha sonora perfeita para o encontro entre amigos e familiares.



O Festival de Chopp e Comida de Boteco acontece no estacionamento G3 do empreendimento. Na sexta-feira, o evento funciona das 17h às 22h, e no sábado e domingo, das 11h às 22h.12 a 14 de setembro de 2025Sexta-feira, das 17h às 22h | Sábado e domingo das 11h às 22hEstacionamento G3Rodovia Raposo Tavares, 23.500, Lageadinho, Cotia – SPEntrada gratuita