Novo espaço em Cotia vai oferecer acolhimento 24h para população em situação de rua

Unidade, que será inaugurada nesta sexta (12), leva o nome do Pastor Lídio e do Poeta Caju, referências no cuidado e na representatividade social da cidade

Na próxima sexta-feira (12/09), às 10h, a Prefeitura de Cotia inaugura a Casa de Acolhimento e Abordagem “Pastor Lídio e Poeta Caju”, localizada na rua Catarina Etelvina, 214, Vila São Francisco, região central. O novo espaço amplia a rede de atendimento a pessoas em situação de rua e substitui o alojamento provisório de pernoite que vinha funcionando no Cecap.

A unidade funcionará todos os dias, 24 horas, e oferecerá serviços como atendimento psicológico, acompanhamento com assistente social, oficinas em grupo, banho, kits de higiene pessoal e alimentação (café da manhã, almoço e jantar).O espaço terá capacidade inicial para 20 vagas de pernoite, com dormitórios masculinos e femininos, além de um espaço pet. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias, o número de vagas pode ser ampliado conforme a demanda.Atualmente, a Prefeitura mantém outro serviço de acolhimento em Caucaia do Alto, em parceria com uma instituição local. Lá, são oferecidas 50 vagas de pernoite e 50 vagas de centro-dia, mediante encaminhamento via abordagem social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).O nome da Casa é uma homenagem a duas figuras simbólicas para Cotia:Pastor Lídio – líder pentecostal que se destacou pelo trabalho com a população em situação de rua, fornecendo alimentos e realizando ações de evangelização.Poeta Caju – personagem marcante da região central de Cotia, que viveu em situação de rua. Era conhecido por declamar poesias e rimas atrás da Praça da Matriz, levando alegria e inspiração mesmo em meio às dificuldades.Inauguração da Casa de Acolhimento e Abordagem “Pastor Lídio e Poeta Caju”📍 Rua Catarina Etelvina, 214, Vila São Francisco, Cotia📅 12 de setembro de 2025 (sexta-feira)⏰ 10h