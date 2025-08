Shopping Central Park anuncia data de inauguração do cinema

Novo espaço de entretenimento da região contará com 800 lugares distribuídos em 5 salas; saiba mais

Imagem ilustrativa

O Shopping Central Park, localizado entre Vargem Grande Paulista e Cotia, anunciou oficialmente a data de inauguração do cinema do Grupo Cine.

O novo espaço de entretenimento contará com 800 lugares distribuídos em 5 salas: uma Vip, duas semi-vips e duas tradicionais.A inauguração do cinema ocorrerá nesta quinta-feira, dia 7, com sessões a partir das 14h., comenta Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park.