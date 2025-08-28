Homem é preso com 49 porções de drogas durante patrulhamento no centro de Cotia

Suspeito tentou fugir ao avistar a polícia, mas foi detido com cocaína, crack, dinheiro e celular; caso foi registrado no DP Central

Foto: PMSP

Durante patrulhamento no centro de Cotia, na noite de quarta-feira (27), a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas. Ele foi flagrado em um ponto já conhecido pela venda de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da equipe, o indivíduo tentou fugir e dispensou uma sacola, na qual os policiais encontraram 14 porções de cocaína e 35 porções de crack, totalizando 49 porções.Com apoio de outra viatura, o suspeito foi alcançado e detido. Na busca pessoal, também foram apreendidos R$ 186,10 em espécie e um aparelho celular. De acordo com a PM, foi necessário o uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo, diante da resistência.O homem foi levado ao Distrito Policial Central de Cotia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Antes, passou por atendimento médico devido a queixas de dores.